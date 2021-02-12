Урок добропорядочности в областном центре посвятили культурному наследию поэта Мукагали Макатаева.

В Усть-Каменогорске прошёл очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию коррупции на тему «Вечное наследие – Мукагали Макатаев».

9 февраля исполнилось 90 лет (1931–1976) со дня рождения великого казахского поэта Мукагали Макатаева. Его творчество является золотым фондом казахской поэзии. В основу онлайн-урока легли произведения великого поэта, основанные на справедливости и честности, патриотизме и уважении к стране.

– Талант, родившийся в первой половине ХХ столетия, духом и телом впитавший народные истоки, стал одним из самых любимых поэтов своего народа, – отметили организаторы мероприятия. – Как он сам сказал: «Поэзия должна начинаться с любви и заканчиваться добропорядочностью». Тем самым призывал людей быть честными, добрыми, воспитывать в молодом поколении любовь к Родине, уважение к родной земле и родному языку, почтение к старшим, а также ценить каждый миг мирного времени.

В ходе онлайн-лекции молодёжь ознакомилась с патриотическими стихами поэта. Они узнали, что тема Родины и природы родного края занимает ключевое место в творчестве поэта. В своих произведениях Мукагали Макатаев говорил, что человек сможет прожить без жены, матери, детей и родных, но без Родины… жить не сможет. Человек без неё подобен зверю без норы, птице без гнезда.

Также в ходе «Часа добропорядочности» через стихи и творчество поэта донесены размышления о патриотизме и личном достоинстве. Как было сказано, любой молодой человек, сумевший заложить эти мысли в сознании, пойдёт по пути честности и справедливости.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников