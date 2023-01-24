Светлана Линок, кандидат политических наук, старший преподаватель ВКТУ имени Д. Серикбаева:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объяснил проведение внеочередных выборов логикой конституционной реформы, поддержанной казахстанцами на общенациональном референдуме.

Глава государства Указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК.

В Указе Президента говорится: «Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года».

Как известно, выборы будут проходить по новой системе, которая предполагает, что 70 процентов депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов – по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, а на выборах в маслихаты районов и городов областного значения избиратели будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

Считаю, что такая система позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, а также обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.

Фарид Абитаев, руководитель агрохолдинга ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» (ОХМК):

– Проведение выборов на новой основе и при других условиях является дальнейшим шагом на пути к последовательной демократизации нашего общества.

По статистике почти половина населения страны проживает в аулах. И пока там невысокий уровень доходов, на это надо обратить внимание. Президент поэтому объявил, что нынешний год пройдёт под эгидой повышения качества жизни сельчан. В целом должна быть разработана стратегия развития сельских территорий. В этом мы можем принять самое непосредственное участие, поделиться опытом, который у нас есть. Мы видим и знаем жизнь в сёлах, на местах, что и как происходит, поэтому можем предложить хорошие и нужные поправки в законодательство, концепции, стратегии. Думаю, что это найдёт поддержку большинства населения нашей страны.

Кроме того, мы имеем представление о современном аграрном, сельскохозяйственном производстве, создаём такие успешные предприятия, которые могут сегодня платить высокую заработную плату, они являются конкурентоспособными. Сегодня на селе можно обеспечить достойную жизнь. Понятно, что ещё есть социальные вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, но пути их решения мы видим и готовы поделиться мыслями и идеями.