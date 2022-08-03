По низким ценам

Сельские округа Зайсанского района представили свою продукцию на ярмарке.

В городе Зайсане прошла сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. На ставшем уже традиционным мероприятии жители райцентра могли приобрести натуральную продукцию по доступным ценам.

Как отметили представители акимата Зайсанского района, покупательская активность была очень высокой. Редкий посетитель ярмарки уходил с маленьким пакетом. Поэтому практически вся продукция была распродана в первой половине дня.

К примеру, местные крестьяне предлагали покупателям говядину по 1800-1900 тенге, конину по 2200 тенге, баранину по 1900-2000 тенге за кило, молоко – 250 тенге за литр, картофель по 100-250 тенге и капусту по 100 тенге за килограмм.

Ерик Абитов

Зайсанский район