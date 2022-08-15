Вести из районов

По намеченному плану

15.08.2022
729

В Курчумском районе строительство частных домов для многодетных семей и детской площадки идёт по намеченному графику.

Аким Курчумского района Дулат Кажанов посетил Сарыоленский сельский округ. Он ознакомился с ходом строительства жилья для многодетных семей в селе Сарыолен. По данным акимата сельского округа, строительство идёт по намеченному плану, уже возведены стены домов. Также в рамках своей рабочей поездки по сельскому округу Дулат Кажанов ознакомился с ходом строительных работ по обустройству детской и воркаут площадок в селе Бирлик.

Глава района отметил важность возводимых объектов и дал дополнительные поручения руководителям строительных организаций и руководителям заинтересованных государственных структур района.

Марк Касымов

Курчумский район

15.08.2022
729

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