По лабиринтам наших душ…

Актёры молодёжной труппы Восточно-Казахстанского областного драматического театра воскресным майским вечером провели зрителей по лабиринтам сумрачного особняка неистовых душ.

На главной театральной сцене региона под занавес сезона состоялась премьера спектакля «Призраки» по пьесе известного итальянского драматурга, актёра и режиссёра Эдуардо де Филиппо.

Если быть точнее, то постановка впервые увидела свет софитов усть-каменогорских подмостков несколько лет тому назад. С труппой плодотворно, с большой отдачей поработал талантливый таджикский режиссёр и драматург Барзу Абдураззаков. Но тогда насладиться оригинальным классическим материалом, своеобразной трактовкой пьесы и актёрскими работами могла лишь казахско-

язычная публика.

И вот впервые актёры сыграли спектакль на языке Островского и Гоголя. Многие сложности, парадоксы нашей жизни вдруг нашли удивительно простое объяснение.

Молодые супруги – Паскуале (Алибек Малшиев) и его жена Мария (Аяулым Турусбекова) селятся в старинном доме, овеянном слухами о живущих в нём призраках. Эта «легенда» подпитывается рассказами соседей, очевидцев, привратника Раффаэле и оказывается на руку многим. Не успевает глава семьи распаковать вещи, как его и без того неспокойная душа уже взволнована до предела.

От страха он закрывает глаза на исчезающие курицу, дыню, вещи из его гардероба. И уже жаль этого внушаемого простачка, труса, неудачника. Однако ещё рано делать выводы! Как до неузнаваемости Паскуале меняется, распивая кофе на балконе и рассуждая о роскоши. Или же как ловко он перехитряет отъявленного пройдоху-привратника (Тимур Тураров)!

Главная интрига спектакля заключается в том, что Паскуале – мошенник! Он и переехал в этот дом лишь потому, что за него не нужно платить деньги. Ради выгодного дельца – открытия пансионата, он рад развеять все пересуды, но когда в доме замечает любовника своей жены, то, напротив, внезапно меняет своё отношение. И как все остальные – уже из этой ситуации с призраками правдами и неправдами стремится извлечь

пользу.

«Нашлась добрая душа, которая нам помогает…» – отвечает он жене на расспросы об источнике денег, дорогой мебели и драгоценностей. Но если другие герои спектакля вынуждены по воле судьбы носить ту или иную маску – жена Мари терпеть выходки мужа, её любовник Альфредо (Акжол Саканов) – разрываться между любимой женщиной и нелюбимой семьёй, то Паскуале делает выбор сам. Он предпочитает обманываться, лишь бы не столкнуться с жуткой реальностью, лишь бы скрыться от ощущения своей внутренней ничтожности и недостойности.

Фактически этим спектаклем артисты молодёжной труппы проиллюстрировали нам заветное желание многих – полагаться на чью-то милость, верить в существование курицы, несущей золотые яйца, золотой рыбки, волшебной палочки или щуки, по велению которой осуществляет всё, чего мы захотим. Но только мы забываем о том, что истины в этих иллюзиях, самообмане не найти. Напротив, можно потерять нечто большее.

Дарья Шавлева

Фото пресс-службы театра