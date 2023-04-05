По городам и весям

Управление культуры Восточно-Казахстанской области организовало концерты в городах и сёлах региона в рамках реализации проектов «Ұлттық Рухани Жаңғыру» и «Ауыл – ел бесігі».

Так, в период с конца февраля до конца марта гастрольные концерты вокально-инструментального ансамбля «Алем сазы» и солистов КГКП «Ертіс концерт» прошли в городах Алтай, Серебрянск, сёлах Полянское, Средигорное и посёлке Октябрьский района Алтай.

Кроме того, 15 марта в большом зале КГКП «Ертіс концерт» Управления культуры Восточно-Казахстанской области состоялся творческий вечер «Сағыныш» заслуженного деятеля Республики Казахстан, певицы и композитора Гульмиры Сариной. В концертной программе прозвучали авторские песни казахских композиторов и народные песни.

В нём также приняли участие творческие коллективы КГКП «Ертіс концерт»: фольклорно-этнографический ансамбль «Алтай» под руководством Арай Букеевой, группа «An.Sal.Dar» (художественный руководитель Адиль Турганбаев), ансамбль народного танца «Алтай», (художественный руководитель Тимур Кожахметов), артисты вокально-инструментального ансамбля «Alem sazy». Показали своё мастерство зрителям Нургуль Кабдоллаева и ученица Гульмиры Сариной Камшат Турабекова.

Также с гастролями в сёлах 4 район и Поперечное выступили солисты КГКП «Ертіс концерт» Управления культуры ВКО в рамках проектов «Ұлттық Рухани Жаңғыру» и «Ауыл – ел бесігі». Концерты получили название «Ауылым – алтын бесігім». А в Риддере в гастролях принял участие симфонический оркестр акима ВКО.

21 марта текущего года на центральной площади города Усть-Каменогорска прошёл праздничный концерт, посвященный Наурызу, с участием творческих коллективов и солистов КГКП «Ертіс концерт» Управления культуры ВКО. Большой концерт зрители могли увидеть и 23 марта на площади Республики.