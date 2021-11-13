По европейским стандартам

В течение пяти лет в ВКО ожидается увеличение мясного баланса на пять процентов.

Как отметил в ходе брифинга в СЦК аким области Даниал Ахметов, в регионе успешно развивается животноводство. С начала года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,5 процента, мелкого рогатого скота – на 0,9 процента, лошадей – на 9,4 процента, птицы – на 1,2 процента.

– В рамках отраслевой программы в этом году строятся три откормочные площадки на семь тысяч голов КРС – в Уланском районе крестьянское хозяйство «Көкжал», в Тарбагатайском районе ТОО «Асыл Агро-7» и крестьянское хозяйство «Мәуліт», – сообщил Даниал Ахметов. –

Предприятие «Елім-Ай Кокпекті», которое занимается разведением породы ангус, запустили площадку, где можно одновременно содержать пять тысяч голов крупного рогатого скота.

До 2025 года будет введено в эксплуатацию 20 откормочных площадок на 46 тыс. голов. Принятые меры позволят в течение пяти лет увеличить мясной баланс области на пять процентов.

На базе крестьянского хозяйства «Көкжал» строится цех по европейскому стандарту мощностью 7,5 тыс. тонн мяса в год. Стоимость проекта составляет один млрд тенге.

Усть-Каменогорская птицефабрика увеличит годовой объём продукции с 29 тыс. до 55 тыс. тонн. Стоимость проекта – 15 млрд тенге. Запуск запланирован на апрель 2022 года.

На фабрике «SEMEY QUS» налажено производство яиц первой, второй, третьей категорий. С начала года произведено четыре миллиона яиц.

Кроме того, за последние пять лет построено и реконструировано 38 молочно-товарных ферм на девять тысяч голов, создано 70 молокоприёмных пунктов. Вложенные инвестиции позволили увеличить закупки молока у населения.

В целом, с 2015 года перерабатывающие предприятия увеличили мощность с 29 до 96 процентов. В следующем году планируется довести объёмы переработки молока до 195 тыс. тонн, что составляет 50 процентов от всего производимого молока.