В целях стабилизации цен на продукты питания руководство Аягозского района регулярно организует ярмарки выходного дня.

На городском рынке «Жаксылык» прошла очередная ярмарка сельскохозяйственной продукции. Крестьянские хозяйства, товарищества, индивидуальные предприниматели смогли реализовать излишки мясной и молочной продукции, овощей, а жители района – приобрести свежие продукты по сниженным ценам. К примеру, говядина продавалась по 1 900 тенге за килограмм, баранина – по две тысячи тенге.

На реализацию было поставлено шесть туш крупного рогатого скота и десять – баранины из сельских округов Акшаули, Айгыз, Мамырсу, Мынбулак, Нарын, Карагаш.

– Местные жители каждую субботу с нетерпением ждут ярмарки выходного дня, – отмечает руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Оразбек Кеншиликов. – Правда, сейчас не сезон для продажи мяса в больших объёмах, поэтому для животноводческих хозяйств мы создаём специальный график участия в ярмарках. Главное – удовлетворить запросы потребителей.

Жители района очень довольны, что каждую неделю на центральный рынок привозят свежие продукты по доступным ценам.

– Мы приезжаем сюда каждую субботу, когда проводятся ярмарки, чтобы купить свежее мясо, – говорит покупатель А. Алтыбаев. – Хорошо, что здесь все продовольственные товары дешевле, чем в других торговых точках. Это большая помощь нам, пенсионерам.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район