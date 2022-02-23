Вести из районов
По доступным ценам
Мясо и другие сельскохозяйственные продукты по низким ценам представили предприниматели на ярмарке в Риддере.
В целях стабилизации цен на социально значимые продукты в моногороде прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
По информации акимата Риддера, в ней приняли участие не только местные предприниматели. Свою продукцию представили крестьянские и личные подсобные хозяйства Уланского и Шемонаихинского районов. Они привезли мясо говядины, свинины и другие продукты. Покупатели смогли приобрести говядину по 2100–2300 тенге за килограмм, свинину по 1100–2000 тенге. Эти цены, по мнению посетителей ярмарки, доступнее, чем в традиционных торговых точках города.
Ерик Абитов
Фото предоставлено акиматом Риддера
Риддер