По доступным ценам

Мясо и другие сельскохозяйственные продукты по низким ценам представили предприниматели на ярмарке в Риддере.

В целях стабилизации цен на социально значимые продукты в моногороде прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

По информации акимата Риддера, в ней приняли участие не только местные предприниматели. Свою продукцию представили крестьянские и личные подсобные хозяйства Уланского и Шемонаихинского районов. Они привезли мясо говядины, свинины и другие продукты. Покупатели смогли приобрести говядину по 2100–2300 тенге за килограмм, свинину по 1100–2000 тенге. Эти цены, по мнению посетителей ярмарки, доступнее, чем в традиционных торговых точках города.

Ерик Абитов

Фото предоставлено акиматом Риддера

Риддер