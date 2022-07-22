По дороге с облаками…

Именно так можно назвать очередное путешествие краеведов в горы Кокентау: облака, пышные и убористые, белые и чёрные, грозовые и невероятно красивые, сопровождали их в течение двух дней, что длилась экспедиция.

Точки отсчёта на торговом пути

Когда едешь из Семея по Знаменской трассе в сторону гор Кокентау, можно встретить старинный колодец. Он здесь уже века полтора, не меньше. Рядышком с ним небольшая зимовка, крестьянское хозяйство. Так вот, местные животноводы об этом колодце заботятся: он закрыт деревянными ставнями, чтобы вода оставалась чистой и холодной даже в самый ветреный или жаркий день.

Как рассказал председатель краеведческого общества «Приитышье» Марат Сасанов, подобные колодцы вырывали вдоль трактов и торговых путей на местах отдыха и привалов, чтобы готовить еду караванщикам и поить усталый скот. Краевед считает, что, если нанести на карту уцелевшие до наших дней старинные колодцы, можно проследить торговые караванные пути прошлых эпох.

А колодец действительно замечательный. Для того чтобы вода не уходила (земля – сплошной суглинок), стенки колодца древние мастера при строительстве аккуратно выложили местным плоским камнем. Если будет должный уход, этот источник свежей воды для людей и скота в засушливой местности будет служить путникам и животноводам ещё не одно столетие.

Шатровый некрополь

Вторая остановка в пути – старинные мазары шатрового типа. Их краеведы впервые увидели осенью прошлого года. Они располагаются дальше села Кокентау.

До наших дней сохранились четыре строения и множество захоронений разного типа: от каменных курганчиков раннего средневековья до могил, окружённых мощными стенами из саманного кирпича. Кстати, из такого же самана, облитого жидкой глиной, были построены и величественные погребальные мазары.

К сожалению, ни один из памятников не остался в полной сохранности. Время сделало своё дело: сырцовая кладка не выдержала испытаний суровыми зимами и проливными летними дождями за столько веков.

Практически каждый мазар сохранил до наших дней лишь половину от своей саманной «юрты». Именно в такой форме они были построены во второй половине XVIII века. Кто знает, может быть, под могильными плитами, установленными точно в центре сырцового шатра, покоятся останки славных батыров, защищавших родные кочевья от нашествия джунгар?

Эти мазары, построенные из сырцового кирпича и залитые жидкой глиной, – характерная шатрово-купольная постройка. Они датируются приблизительно второй половиной XVIII века. Однако эта форма пришла на Восток из других мест — Южного и Центрального Казахстана, где такие мазары стали возводить, начиная с XIV-XV веков, когда в Великую степь пришёл ислам.

Озёрная мастерская

Немного попетляв по степным дорогам, мы приблизились к новой остановке на маршруте – озеру Чистое. Водяная гладь, в которой отражались величественные и причудливые облака и гранитные скалы, раскинулась в предгорье Кокентау. Вода в озере действительно чистая. И местные животноводы используют его в качестве водопоя для своих многочисленных стад: песчаный берег усыпан следами копыт домашних животных.

Из-за продолжительной засухи, царящей нынешним летом, озеро заметно обмелело и обнажился песчаный берег. Побродив по нему, краеведы нашли место древней мастерской по изготовлению каменных орудий труда. На площади в несколько квадратных метров они нашли множество крохотных отщепов – это каменные пластинки, которые откалывались от большого камня при помощи каменного рубила. На каждом отщепе чётко видны следы ручной обработки. Они были изготовлены в основном из твёрдого, но очень красивого минерала – яшмы.

Археологи-первооткрыватели

И вот мы уже миновали аул Красная юрта, раскинувшийся в горной гряде Кокентау, подальше от оживлённой трассы и основных путей. И проехав немного дальше, увидели большой палаточный лагерь.

Это на месте древних погребений эпохи мезолита (средний каменный век) и более поздних эпох работает группа археологов, приехавших в наши места из Нур-Султана.

Учёные неплохо устроились: несколько больших палаток и целый ряд маленьких живописно расположились на фоне гранитных гор. С утра до вечера археологи копают в раскопе. Во время нашего короткого визита студенты-археологи вели раскопки двух некрополей, расположенных внутри одной каменной ограды.

Надо сказать, что нынешняя поездка в Кокентауский горный массив — это далеко не первый визит сюда краеведов «Прииртышья». Здесь они довольно частые гости. А всё началось с того, что в начале 2010-х годов в Кокентауском горном массиве летнюю практику проходила группа студентов-биологов Семипалатинского педагогического института, и один из студентов, сын краеведа Валерия Колбина, сфотографировал на мобильный телефон обнаруженные молодыми людьми необычные рисунки, живо напоминающие детские «каляки-маляки». Но выглядели они настолько старыми, что не вызывало сомнений, что этот след оставили далёкие предки, жившие на этой же земле многие века и даже тысячелетия назад.

Позже эти фотографии были переданы краеведам. Отмахиваться от такой ценной информации никто не стал. Наоборот, при первой же возможности организовали экспедицию, в ходе которой обнаружили тот самый грот с писаницами. Именно так археологи называют древние наскальные рисунки, выполненные охрой. А вот петроглифами принято называть изображения, высеченные в камне подручными инструментами.

Так вот, писаниц этих было здесь немало. Более того, в последующие поездки краеведы находили всё новые и новые гроты с рисунками. На сегодняшний день известны десять гротов с древними писаницами. Конечно, все находки фиксировались на фото, а их координаты тщательно записывались и указывались на картах. Возраст наскальных рисунков в Кокентау датируют III-II тысячелетием до нашей эры, то есть им уже около пяти тысяч лет!

– Довольно странно краеведам слышать из уст приезжего археолога, что это они первооткрыватели древностей Кокентау, – улыбнулся Марат Сасанов. – Если учитывать тот факт, что ещё несколько лет назад один из местных археологов, не буду называть его имя, пришёл ко мне домой с просьбой передать им все координаты обнаруженных гротов с писаницами, а также археологических памятников, которые были нами обнаружены во время поездок и экспедиций. Мы все эти сведения передали. И теперь выходит, что краеведы «Прииртышья» к научным исследованиям Кокентау никакого отношения не имеют. Давайте соблюдать историческую справедливость!

Эксперименты и гипотезы

И всё же в Кокентау мы ездили не только местными красотами любоваться, хотя и для этого тоже. Правда, здесь есть на что посмотреть! Но главным было провести несколько научных экспериментов, которые должны были либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезы, выдвинутые краеведами «Прииртышья».

Один из опытов касался работы с зеркалами. Не так давно председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов предложил гипотезу, что скандинавские руны могли произойти и от солнечных лучей, отражённых в зеркалах. И вообще, бронзовые зеркала могли быть не только предметом роскоши и женского туалета, но и вполне практичным средством связи.

Чтобы проверить эту версию, мы разделились на две команды и взошли на две противоположные гранитные скалы.

Предварительно представители команд вслепую выбрали конверт с руной, которую нужно было нарисовать в воздухе при помощи отражённого солнечного луча. Другая команда должна была зарисовать то, что сумела прочитать в рисунке солнечного зайчика.

Увы, чуда не произошло. Мы ничего друг у друга прочитать не смогли. Только отлично видели отражение солнечного луча. И если эти блики можно переложить на систему сигналов, что-то типа азбуки Морзе, то ей вполне можно пользоваться для передачи короткой информации.

А вот руны рисовать вряд ли удастся. Ну что ж, гипотеза не подтвердилась, исследователь будет думать дальше над своей задачей.

А вечером был осуществлён ещё один эксперимент. Во время поездки в горы юным спутникам из молодёжного клуба Воскресенского собора краеведы, которых ребята с удовольствием сопровождали в этой поездке, успели показать несколько известных им гротов с древними писаницами. Надо ли говорить, что студенты и старшеклассники видели подобные рисунки впервые?

К сожалению, время неумолимо, и писаницы под воздействием дождей, снегов и деятельности человека стираются. Некоторые рисунки очень трудно рассмотреть и ещё труднее понять их значение.

Вот и возникла версия, что, возможно, в ультрафиолетовом свете эти писаницы можно рассмотреть более детально.

Специально дождавшись темноты, группа добровольцев отправилась в ближайший к лагерю грот (а это около полукилометра), чтобы проверить выдвинутую версию.

На петроглифы был направлен луч фонарика, светящего ультрафиолетом, но ничего нового к уже известному добавить так и не удалось. Так что и этот опыт, как говорится, не подтвердил выдвинутую гипотезу.

Не беда, главное, чтобы рисунки радовали людей ещё долгие и долгие века. Мы же должны передавать их из поколения в поколение как великое сокровище, достояние нации.

Переплетение эпох

Кокентау – место древнее, и люди здесь жили и трудились с незапамятных времён. А потому памятники истории, немые свидетели жизни людей разных эпох, соседствуют друг с другом буквально в двух шагах.

Так вот, в окрестностях Красной юрты, небольшого аула, спрятавшегося в горах, есть развалины небольшого поселения, которое, судя по немногочисленным находкам, можно датировать серединой XIX века.

От строений остались лишь разбросанные камни. Кроме того, на поверхности земли нашли ржавый замочек для сундука или шкафа, ручку от котла, осколки фарфоровой и стеклянной посуды, а ещё половину китайской монеты с отверстием.

Но самым интересным и неожиданным сюрпризом стала находка каменного наконечника для копья, непригодного для прямого применения. Видимо, это был изначально бракованный наконечник, который древний камнетёс выбросил, когда у наконечника откололся один бок. Мы же с удовольствием полюбовались на этот древний осколок истории родного Прииртышья.

Буквально на другой стороне скалы расположено, пожалуй, одно из самых загадочных мест Кокентау. Это древний мегалитический комплекс, который краеведы между собой назвали нашим местным Стоунхенджем.

Место удивительное, загадочное, со своей энергетикой. Посмотрите на эти огромные гранитные плиты. Вот как их можно было так глубоко установить и вкопать в землю ровно по кругу? В центре выделяются три больших камня. Лично мне они показались алтарями трёх божеств: в центре мужское, справа от него – женское, а слева – детское. И рядом с ними огромный жертвенный камень. Хотя, возможно, это у меня просто разыгралось воображение.

Учёным ещё предстоит поломать голову над предназначением этого мегалитического комплекса.

Загадочные круги

Впрочем, это были ещё не все сюрпризы, которые приготовили для исследователей горы Кокентау. На второй день экспедиции было решено отправиться на ещё неисследованный участок горного массива, к поселению, которое известно как Память Ильича. Отшагав 5-6 км от лагеря по пересечённой местности, краеведы и их юные спутники увидели окраины горного кряжа. В одном из гротов была обнаружена новая группа писаниц, сохранность которых весьма неважная. Как говорит Марат Сасанов, поначалу он даже не понял, что это остатки древних наскальных рисунков, так сильно они были размыты. И только в самой глубине грота удалось рассмотреть рисунок четырёх человечков на фоне горы Ушайра – главной вершины гор Кокентау.

Далее исследователи увидели остатки старинного поселения – здесь люди жили на стыке разных эпох – XIX и XX вв. До наших дней сохранились фундаменты и стены нескольких крупных кошар, выстроенных из самана, и из такого же материала домики пастухов.

– Судя по монетам и архивным данным, в этих местах люди жили, начиная с XVIII века и до советских времен, – пояснил Марат Сасанов.

Кстати, у входа в одно из оставшихся строений были обнаружены глиняные черепки старинного кувшина – осколки андроновской эпохи. Как позже оказалось, их в своё время на могильнике, расположенном неподалёку, нашёл археолог и член краеведческого общества «Прииртышье» Александр Долгушев. Изучив находку, он оставил найденные черепки на поселении для будущих исследований археологов. Здесь же нашли и монету 1870 года, китайские монеты и множество осколков фарфоровой посуды китайского производства. Это говорит о широких торговых связях с Китаем во второй половине XIX века.

А вот краеведы Наталья Рыкова и Альбина Халел набрели на ещё один, ранее открытый, но до сих пор не изученный комплекс: в расщелине между скалами были обнаружены круги, выложенные из местного камня. Причём диаметр внешнего круга составлял около 10-15 метров, а внутреннего – от 8 до 10 метров. И таких двойных кругов не менее восьми. А рядышком расположился небольшой могильник с ящиковыми захоронениями, тоже относящимися, примерно, к эпохе бронзового века.

– Мне кажется, что этот круговой комплекс очень похож на некое древнее святилище, рядом с которым расположился некрополь, – предположила Наталья Рыкова.

…Краеведческая экспедиция – это не только исследования и опыты, но и посиделки у костра, песни и байки, знакомство с новыми людьми. Чтобы лучше познакомиться друг с другом, во время вечерних посиделок участники экспедиции рассказывали о себе и своих увлечениях. И оказалось, что каждый из них – это целый мир, интересный, глубокий, яркий. И, несмотря на индивидуальность, было видно, что у вечернего костра собрались единомышленники – люди, которые любят свой край и готовы посвятить ему жизнь.

Екатерина Гуляева

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