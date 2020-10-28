По чёрно-белым клавишам 

Команда Восточно-Казахстанской области заняла три призовых места в 53-м республиканском конкурсе юных музыкантов – обучающихся отделений «Фортепиано» и хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств.

Этот фестиваль-конкурс прошёл в Нур-Султане под эгидой республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Казахстан.

– Цель фестиваля – совершенствование музыкально-эстетического воспитания учащихся, повышение их исполнительского мастерства, пропаганда музыкального искусства в современном обществе, – отметили в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». – Также важно уделять внимание работе детских музыкальных школ и школ искусств, повышать их роль в воспитании, обучении и творческом развитии ребят.

Республиканский фестиваль-конкурс среди учащихся фортепианных отделений проводился по трём возрастным категориям, а в состязании хоровых коллективов принимали участие учащиеся старших классов.

Команда из Восточного Казахстана показала хорошие результаты. Юный музыкант Глеб Таирбергенов из Усть-Каменогорска занял второе место в младшей возрастной группе – от семи до девяти лет. Также второе место в старшей возрастной группе – от 13 до 17 лет – завоевал Санжар Сагандыков из Риддера. Копилку команды пополнил и школьник из областного центра Султан Мухамедкалиев, который был удостоен третьей ступени пьедестала в старшей возрастной группе.

Вместе с тем хоровой коллектив детской музыкальной школы № 1 Семея стал лучшим в номинации «Дарынды ұжым».

Ания Есмухамет