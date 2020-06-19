Пляжный дозор

В Усть-Каменогорске проверили все необорудованные и не предназначенные для купания водоёмы.

На несанкционированных пляжах областного центра активно ведется профилактическая работа. На совместный рейд вышли не только спасатели специализированного отряда УЧС УК и сотрудники управления полиции, но и волонтеры Восточно-Казахстанского областного филиала молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan.

На моторной лодке они проплыли более 10 километров вдоль береговой линии реки Иртыш. Под пристальное внимание попали как оборудованный пляж в районе парка «Самал», так и не оборудованный для купания водоем в районе Комбината нерудных материалов («котлованы» или «земснаряды»).

Участники рейда поясняли отдыхающим необходимость строгого соблюдения правил безопасности на воде, а также распространяли листовки по этой тематике. Некоторые горожане отмечали, что живут рядом и всегда ходят на «опасный» пляж, поэтому не боятся здесь плавать.

Несмотря на это, сотрудниками управления полиции составлены шесть протоколов в отношении нарушителей правил безопасности на водоемах по статье 364 КоАП РК и три – по статье 440.

– Жертвами ЧС на воде по региону с начала купального сезона уже стали 11 человек, – отметили в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска. – Волонтеры будут регулярно участвовать в таких предупредительных рейдах, отрабатывая вместе со спасателями опасные места массового купания.

Дмитрий Одинцов