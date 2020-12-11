Пляши от печки 

За прошедшие выходные в разных районах Восточно-Казахстанской области произошло десять возгораний.

Как показывает статистика, с началом отопительного сезона основной причиной пожаров в частном секторе служит несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. При этом площадь возгораний иногда достигает 120 квадратных метров. Так, в Курчумском районе в доме вспыхнула деревянная стена около печи, в Бородулихинском – при пожаре сгорело потолочное перекрытие, а в Риддере – кровля бани.

– Самое крупное возгорание ликвидировали пожарные Алтая, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Во дворе частного дома горели хозяйственные постройки общей площадью 120 квадратных метров. Огонь перекинулся и на соседнюю баню, но огнеборцы быстро ликвидировали его на площади 0,3 квадратных метра, не допустив дальнейшего распространения.

Отметим, что никто из жителей не пострадал, благодаря слаженной работе пожарных удалось минимизировать вред имуществу. Но, к сожалению, возможен и другой сценарий, менее оптимистичный. Поэтому восточноказахстанцам следует помнить и строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.