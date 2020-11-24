Плодородная почва для развития 

Восточный Казахстан вновь стал лидером по объёму произведённой продукции в животноводческой отрасли. У региона есть все предпосылки стать номером один в производстве растительных масел.

Достижения и перспективы развития сельского хозяйства региона озвучил в ходе республиканского брифинга аким области Даниал Ахметов.

По его словам, за десять месяцев этого года в эксплуатацию введены три откормочные площадки на семь тысяч голов КРС, построено и реконструировано восемь молочно-товарных ферм на 1600 голов, организовано пять молокоприёмных пунктов.

Инвестиции, направленные в отрасль в течение последних пяти лет, позволили увеличить закуп молока у населения: в денежном эквиваленте – в 17 раз, в натуральном выражении – в 13 раз (с 3,7 тыс. тонн до 48,4 тыс. тонн). Это также позволило загрузить мощности молокоперерабатывающих предприятий с 29 до 87 процентов.

– Рост объёмов животноводческой продукции стимулирует предприятия пищевой промышленности к наращиванию мощностей. К примеру, ТОО «Эмиль» приступило к расширению производства с 32 до 90 тыс. тонн в год, Усть-Каменогорская птицефабрика увеличивает объёмы выпуска с 22 до 55 тыс. тонн в год готовой продукции, – отметил глава области.

Кроме того, реализуются инвестиционные проекты на 9 млрд тенге по строительству двух мясоперерабатывающих предприятий мощностью 19 тыс. тонн сырья в год.

Успешное развитие животноводства напрямую связано с эффективным растениеводством. Область ежегодно получает высокий урожай зерновых культур, на орошаемых землях выращиваются многолетние кормовые культуры.

По итогам завершения осенне-полевых работ валовой сбор урожая оценивается в 340 млрд тенге, с ростом на 130 процентов к прошлому году.

Всего собрано 804 тыс. тонн зерновых, 626 тонн масличных культур. Урожайность зерновых культур составила 13,3 ц/га, масличных – 14,1 ц/га с ростом на 12,6 процента.

– Выполняя поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева, с учётом конъюнктуры внешнего рынка, Восточный Казахстан проводит последовательные шаги в части расширения производства и увеличения объёмов экспортно ориентированных культур, – отметил Даниал Ахметов. – В мире высокий спрос на бобовые и масличные культуры, где самым крупным потребителем является Китай. Он готов ежегодно импортировать огромное количество масла и маслосемян. Сегодня на Восточный Казахстан приходится 66 процентов всего объёма выращиваемого подсолнечника в стране. В наших силах, увеличив площади посевов масличных культур с 23 до 40 процентов, стать лидерами по производству различных видов растительных масел.

В соответствии с разработанной программой развития растениеводства проводится диверсификация посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур – кукурузы, сои, рапса.

В области осуществляется реализация трёх крупных проектов по переработке масличных культур. Ввод новых производств позволит увеличить объём переработки на 700 тысяч тонн маслосемян в год, что также простимулирует расширение посевных площадей и увеличение сырьевой базы. Это маслоэкстракционный завод, мощность которого – 300 тыс. тонн в год (г. Семей); завод по переработке масличных культур, мощность – до 100 тыс. тонн в год; автоматизированный комплекс по переработке масличных культур, мощность – 300 тыс. тонн в год (Глубоковский район).

Общий объём инвестиций в проекты составляет свыше 30 млрд тенге. После ввода в эксплуатацию мощность всех перерабатывающих предприятий достигнет более миллиона тонн в год.

Аида Жумекенова

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