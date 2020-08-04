Плечом к плечу

Предприниматели Урджарского района оказывают поддержку местным медицинским учреждениям.

Среди неравнодушных к общей беде – депутат районного маслихата, предприниматель Мухаметхан Акпеков. По его инициативе и при поддержке других бизнесменов района был создан благотворительный фонд «Үржарға көмек» («Помощь Урджару»). На собранные средства в размере 20 миллионов тенге удалось закупить медицинское оборудование и лекарства для больниц.

Кроме того, выходец из Урджарского района, меценат, президент корпорации «Атамұра» Рахимгали Кул-Мухаммед подарил межрайонной больнице в селе Маканчи кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты на общую сумму десять миллионов тенге, а также перевёл миллион тенге на счёт фонда «Үржарға көмек».

Предприниматель Кусман Шалабаев тоже решил помочь родному району и оказал материальную поддержку в размере одного миллиона тенге.

Не остались в стороне и спортсмены. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по классической борьбе Асет Мамбетов приобрёл лекарства для жителей села Алтыншокы, в котором он родился.

Для повышения иммунитета пациентов провизорного отделения межрайонной больницы ТОО «Юбилейный» села Колденен доставило в стационар кумыс и мясные продукты.

В целом для медицинских учреждений 12 сельских округов района на средства спонсоров и меценатов приобрели необходимое оборудование и лекарственные препараты на сумму около 40 миллионов тенге.

Значимую поддержку оказывает и благотворительный фонд «Халықтан халыққа».

Ания Есмухамет

Урджарский район