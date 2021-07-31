Плазма для спасения жизни

Вчера аким Восточно-Казахстанской области в Центре крови сдал 600 миллилитров иммунной плазмы, которых достаточно для лечения троих тяжелобольных.

«Уважаемые земляки! Сегодня я стал донором плазмы, предварительно пройдя все необходимые анализы. Под руководством медиков нашего Центра крови я сдал 600 миллилитров плазмы», написал глава региона на своей странице в Инстаграм.

Он также отметил, что за состоянием донора постоянно следят и благодаря высокому профессионализму специалистов центра процедура проходит безболезненно, без каких-либо неприятных ощущений.

По словам работников регионального Центра крови, иммунная плазма давно зарекомендовала себя как действенное средство для лечения больных тяжёлой формой COVID-19. Эффективность этого метода терапии доказана мировыми научными институтами. В центре также подчеркнули, что Восточно-Казахстанская область первой в Казахстане создала банк иммунной плазмы в помощь ковидным тяжелобольным. Только за прошедшую неделю здесь были заготовлены 234 дозы.

– Число желающих стать донорами растёт, что не может не радовать. Стоит отметить, что плазму могут сдать и переболевшие коронавирусом, и те, кто, как и я, получил вакцину. Главное, чтобы с этого момента прошло два месяца. Титр антител у меня в крови достаточно высок. Дозы, которую я сегодня сдал, хватит, чтобы помочь трём пациентам с тяжелой формой COVID-19. Убеждён, что только так – проявив сплочённость – мы сможем остановить распространение инфекции и помочь близким, которым сейчас очень трудно, – отметил Даниал Ахметов.

После процедуры сдачи плазмы глава региона выпил традиционный сладкий чай, а денежные средства, которые положены донорам, он перевёл на счёт детского дома.

Также в своём посте аким области призвал восточноказахстанцев поболеть за прославленную землячку, спортсменку Ольгу Рыпакову, которая на Олимпийских играх в Токио вчера выступала в соревнованиях по тройному прыжку.

Пресс-служба акимата области