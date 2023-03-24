Платить нельзя игнорировать

Нужно ли родителям сдавать деньги на различные нужды детского сада, который посещает ребёнок?

Людмила Жданова, район Алтай

На вопрос отвечает руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Инесса Чернышёва:

– Финансирование государственных и частных детских дошкольных организаций производится согласно приказу министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 596 «Об утверждении Правил подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования с учётом кредитной технологии обучения». В подушевом нормативе финансирования предусмотрены все расходы на содержание организации.

Материально-техническое оснащение государственных организаций производится за счёт средств местного бюджета, поэтому сборы в таких детских садах производиться не должны.

В частных организациях финансирование осуществляется за счёт средств учредителя и, если в договоре есть пункт о добровольной спонсорской помощи, то возможно привлечение для этих целей средств родителей.