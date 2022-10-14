Платье от фабрики «Рауан»

В Усть-Каменогорске возрождают известную швейную фабрику.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть вопросы развития отечественной лёгкой промышленности. Стоит отметить, что в Восточном Казахстане работа в этом направлении уже ведётся.

12 октября 2022 года Усть-Каменогорской бывшей швейной фабрике «Рассвет», которая сегодня носит название «ПКП «Рауан», исполнилось 60 лет. Возрождением былой славы предприятия уже несколько лет занимается местная предприниматель Алия Адамова. Ей удалось наладить деловые связи с прежними и новыми партнёрами и вновь вывести фабрику в число крупнейших швейных производств региона.

Кадры решают всё

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, Алия Адамова – мастер производственного обучения и преподаёт спецдисциплины у слесарей КИПиА в Усть-Каменогорском многопрофильном технологическом колледже (УК МТК). Помимо этого, она бизнесвумен, взвалившая на свои плечи в 2018 году полностью пришедшее в упадок предприятие с огромными долгами по заработной плате и налогам. Ей удалось погасить долг перед сотрудниками в сумме более 16 миллионов тенге.

По словам Алии Адамовой, здесь царил не просто полный развал, были даже арестованы счета. НДС не оплачен в сумме два с лишним миллиона. И фабрика просто не работала, стояла. В швейном цехе тогда трудились всего четыре человека, а в целом – 10 человек. Это всё, что осталось от предприятия.

Прежде, в 1986-87 годах, Алия Маратовна работала на фабрике «Рассвет» осноровщиком-вырубщиком. Её взяла ученицей Нина Зубкова, которая по сей день работает в отделе кадров.

Самой старейшей работницей ТОО «ПКП «Рауан» на сегодня является Галина Волошина, которая трудится здесь со дня основания фабрики в 1969 году. В настоящее время Галина Алексеевна – начальник технического обеспечения, но Алия Адамова называет её техдиректором, потому что только она владеет навыками ремонта и наладки швейного оборудования, а кроме того занимается хозобеспечением, отвечает за подачу электроэнергии, воды и тепла.

Также 38 лет на фабрике работает главный бухгалтер Маргарита Ларионова. В швейном цехе более 30 лет успешно трудится мастер Жанар Бактиярова, которая в своё время пришла сюда ученицей.

Начальника швейного производства Нину Беляеву директор ПКП «Рауан» давно приметила и долго уговаривала прийти на фабрику. Два года назад женщина приняла приглашение и сейчас говорит, что ей очень нравятся и работа, и условия, и коллектив. Недавно в раскройный цех пришла талантливый модельер-закройщик Гаухар Габдуллина, мама троих детей, которую Алия Адамова обучала на курсах и затем пригласила работать на фабрику. Ведь не так-то просто найти действительно стоящих специалистов в этой сфере.

Нужно обучать молодёжь

Было время, когда Алия Маратовна буквально по одному человеку выискивала подающих надежды швей и закройщиков среди выпускников Колледжа сферы обслуживания, среди безработных, состоящих на учёте в центре занятости, среди знакомых и незнакомых. Она говорит, что молодёжь всё меньше стремится осваивать рабочие специальности и не хочет трудиться физически, поэтому готовых работников найти весьма проблематично.

– В 2019 году ко мне приехал представитель Палаты предпринимателей ВКО из отдела развития человеческого капитала и предложил открыть учебный центр, – поделилась предпринимательница. – Конечно, я решила воспользоваться этой возможностью. В сжатые сроки собрала все необходимые документы и открыла на базе нашего предприятия учебный центр, который, как полагается, вошёл в Реестр учебных центров НПП «Атамекен».

Так они стали обучать молодёжь, в том числе девочек из социально уязвимых категорий населения. Но большинство из них после обучения уходили и открывали своё ИП. Сейчас тесно работают с Центром занятости населения, который направляет им безработных по проектам «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место», потому что там, где по их специальностям обучали ранее, не могли обеспечить трудоустройство своим слушателям. А у фабрики с этим проблем нет. Либо их себе оставляют, либо они открывают свой бизнес.

В настоящее время на предприятии трудятся 33 человека, в том числе восемь мужчин. Помимо специалистов швейного производства в штат входят сантехник, электрик, охранники, разнорабочий, дворник и другие работники. В текущем году Центр занятости направил на общественные работы в ПКП «Рауан» мужчину с особыми потребностями Дархана Акимбекова, которого приняли в качестве разнорабочего. Когда срок действия программы закончится, Дархана оставят работать на предприятии, потому что ему здесь очень нравится.

Как возрождалась фабрика

В настоящее время большая часть площадей в ПКП «Рауан» сдаётся в аренду. Тем не менее, Алие Адамовой нужно содержать целое здание со всеми инженерными сетями. К моменту её прихода на фабрику оно находилось в весьма плачевном состоянии, но за эти годы были погашены все долги, произведён ремонт цехов и кабинетов, заменены окна, установлены кондиционеры, отремонтированы и приобретены новые швейные машины.

– Конечно, мне хочется дальше модернизировать производство, – говорит Алия Маратовна. – Мы всё, что зарабатываем, вкладываем сейчас в обустройство здания, в его ремонт. У меня даже список перед глазами лежит, какое оборудование надо срочно приобрести, чтобы запустить уже на уровне масс-маркета пошив новых моделей, которые мы могли бы продавать по всему Казахстану.

Для того чтобы возродить фабрику, требовалось много заказов, нужно было установить деловые контакты с потенциальными партнёрами. Алия Адамова обращалась к руководителям многих предприятий города и свой первый заказ получила от школы № 11, где учащимся потребовались галстуки с эмблемой. Затем фабрика пошила форму учащимся УК МТК для уроков производственного обучения. Ну, а главным заказчиком ПКП «Рауан» стал УК ТМК, для сотрудников которого на фабрике разработали и пошили коллекцию спецодежды. По словам Алии Адамовой, благодаря таким заказчикам на фабрике создаются новые рабочие места и дела идут в гору.

Награда за труд

Сегодня в числе клиентов ПКП «Рауан» такие предприятия, как «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», хлебозавод «Каравай», сети общественного питания «Регистан», лаборатория «InVivo» и многие другие. Предприятие специализируется на пошиве формы, спецодежды для различных типов производств, голиц, чехлов для транспортных средств, чехлов для бронежилетов, штор, постельного белья, кухонных полотенец, всевозможных нестандартных изделий. Заказы принимаются как на крупные партии от предприятий, так и на единичные изделия от физических лиц.

Руководитель фабрики сейчас проходит обучение по программе ЕБРР «Менторинг для женщин-предпринимателей Казахстана». Ранее она сотрудничала с Центром развития женского предпринимательства при Палате предпринимателей ВКО – обучила швейному делу девушку с особыми потребностями.

– В дальнейшем планирую возродить пошив женского платья, чем бывшая фабрика «Рассвет» всегда славилась, – поделилась планами Алия Адамова. – Это в будущем, а сейчас мы разрабатываем оригинальную линейку одежды, до конца года обязательно выйдем с этой продукцией на рынок. Спрос огромный, но её не производят в Казахстане. Ткань купили, модели прикинули, хотим удешевить конечную цену товара за счёт того, что это будет фабричная линейка, востребованная во всех регионах страны.

В Нацпалате отмечают профессионализм и высокую социальную ответственность руководителя ТОО «ПКП «Рауан». В 2021 году от лица председателя президиума НПП «Атамекен» директор ПП ВКО Кайрат Мамырбаев вручил Алие Адамовой юбилейную медаль, посвящённую 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО