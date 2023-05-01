Планы в реальность

Аскерхан Актай, поэт, драматург, член АНК ВКО:

– Роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении межэтнического согласия необходимо усиливать, и поручение Президента по развитию и пропаганде культурного наследия казахского народа, а также других этносов, считающих Казахстан своей Родиной, имеет историческое значение.

Мне, как человеку творческому, этот посыл пришёлся по душе. В ходе сессии и для авторов прозвучала хорошая новость. Президент поручил всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле, и предложил учредить две премии АНК, одна из них за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства.

Я солидарен с мнением, что признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства.

Нелли Краснобаева, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» при Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова:

– В выступлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана были подняты актуальные и требующие решения вопросы. Отмечено, что Ассамблея, являясь важнейшим общественно-политическим институтом, реализует на практике подлинные демократические принципы и ценности и в ней заложен большой потенциал для дальнейшего развития.

Слова Президента особенно актуальны в современных условиях, когда формируются новые сочетания политических, социальных, экономических, этно-демографических, культурных факторов и требуется быстрое реагирование на вызовы.

В этой связи необходимо особое внимание уделять научным исследованиям в сфере межэтнических отношений. Здесь необходим взвешенный научный подход и практическая отдача от научно-аналитической работы. Дополнительно необходимо рассмотреть опыт работы в регионах, особенности взаимодействия этнокультурных объединений, проблемные вопросы и возможные пути их решения.

Равиль Юнусов, председатель РОО «Ассамблея жастары» ВКО:

– ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана – новая веха в истории государства. Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В социуме формируются новые идеи, институты, общественные коммуникации. В этом и заключаются подлинные реформы, способные изменить облик нашего общества и страны. Намеченные планы становятся реальными результатами.

«Мы вместе принимаем судьбоносные решения, вместе строим наше общее будущее. Единство целей, безусловно, послужит мощным двигателем наших реформ. По большому счёту, это и есть наше главное, бесценное достижение», – справедливо отметил Президент.

Наше общество – союз свободных и ответственных граждан, объединённых общими идеалами и ценностями. Мы все – одна семья, при этом наше культурное многообразие никуда не исчезает, а напротив крепнет.