Планшет в помощь

Слышала, что школьные учебники хотят заменить на планшеты. Так ли это? Конечно, это сделает намного легче рюкзаки у наших учеников. А как же традиционные учебники и пособия, их будут использовать в обучении?

Светлана Ремизова, район Алтай

Вопрос о равном доступе школьников к цифровым образовательным ресурсам, электронным дневникам, образовательным платформам, особенно в сельской местности, и физической нагрузке на детей из-за тяжёлых рюкзаков уже поднимался родителями.

Поэтому, как сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан, учащимся школ будут предоставлять электронные планшеты. Но также им будут выдаваться и традиционные печатные учебники.

Таким образом, у школьников появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажёрам, заданиям, а также возможность использовать в школе печатные учебники и оставлять их в учебном заведении, а для выполнения домашних заданий и дополнительного обучения пользоваться электронными устройствами. Если же школьник не захочет использовать планшет, он может отказаться и пользоваться только традиционными учебными пособиями.

– При наличии планшетов у детей появится дополнительный доступ к цифровым урокам, тренажёрам и заданиям. Для регионов со слабым покрытием интернета будет предусмотрена возможность офлайн использования загруженного контента: цифровые уроки, задания, образовательные ресурсы и учебники, – отметил вице-министр просвещения Айбат Ильясов. – Если по каким-либо причинам ребёнок не захочет пользоваться планшетами, то он может использовать традиционные учебники. То есть, планшеты – не замена учебников, это дополнительный ресурс для обучения. Выбор остаётся за родителями и школьниками.

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