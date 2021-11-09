Планируйте своё будущее

Восточноказахстанцам рекомендуют регулярно интересоваться состоянием своих пенсионных накоплений.

АО «ЕНПФ» проводит постоянную работу по информированию вкладчиков (получателей) о состоянии пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС).

Для этого существует несколько способов: при личном обращении вкладчика (получателя) непосредственно в офисы ЕНПФ; посредством услуг почтовой связи, электронной почты и посредством личного кабинета.

– Самым популярным способом информирования среди вкладчиков и получателей является личный кабинет на сайте enpf.kz. Его на 1 ноября 2021 года выбрали более 6,2 млн владельцев ИПС, это почти на 400 тысяч больше, чем в начале текущего года, – сообщили в ВКО филиале ЕНПФ.

О состоянии своих счетов посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ, информацию получают 794 479 человек. Письмо приходит владельцу счёта по электронной почте согласно выбранному графику: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или ежегодно.

Традиционной почтой до сих пор предпочитают получать выписку порядка 1,2 млн человек. Однако количество тех, кто получает конверт с выпиской один раз в год, заметно снижается.

– Если вкладчик (или получатель) всё-таки предпочитает получать выписку с ИПС раз в год традиционной почтой, но при этом изменил адрес проживания, ему необходимо поставить об этом в известность Фонд. Сделать это необходимо в течение десяти календарных дней. В противном случае почтовый оператор не сможет доставить выписку из пенсионного счёта адресату, и она вернётся в Фонд. На следующий год ЕНПФ не будет отправлять выписку вкладчику (получателю), статус информирования которого будет значиться как «не определён». Таких вкладчиков на начало ноября около миллиона человек.

Часть граждан выбирают способ информирования «при личном обращении в ЕНПФ». На начало ноября прошлого года эта цифра составляла более трёх млн человек. В основном эту статистику пополняют владельцы вновь открытых счетов.

На сегодняшний день все счета в ЕНПФ открываются при поступлении первого взноса. При этом способ информирования по умолчанию определяется «при личном обращении в ЕНПФ». Поэтому после открытия ИПС лучше выбрать наиболее удобный для вас способ, заключив соответствующее соглашение непосредственно в офисе ЕНПФ либо на сайте ЕНПФ при помощи электронной цифровой подписи в личном кабинете. При этом следует отметить, что на сайте ЕНПФ возможен выбор только одного способа – посредством личного кабинета.

С помощью ЭЦП также можно получить информацию о состоянии пенсионных накоплений через сайт enpf.kz, мобильное приложение либо веб-портал электронного правительства без заключения соглашения.

Какой бы способ предоставления информации ни был выбран, ЕНПФ напоминает о необходимости регулярно проверять свои пенсионные накопления любым удобным способом, чтобы быть уверенным в своевременности перечисления пенсионных взносов и планировать своё будущее.

Аида Жумекенова