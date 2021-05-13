Пишем историю страны вместе

Победителю проекта «100 новых лиц Казахстана» Серикжану Кажытаеву из Урджарского района всего 23 года, но он своим умом и талантом уже участвует в создании истории страны.

Масштабный проект «100 новых лиц», который был запущен четыре года назад по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, призван привлечь внимание общества к судьбам современников, которые совершают героические поступки, реализуют социально значимые проекты, вносят неоценимый вклад в становление независимого Казахстана.

В этом году из Восточно-Казахстанской области в пул победителей проекта вошёл Серикжан Кажытаев. Методисту Урджарского районного Дома дружбы – Центра общественного согласия победу принесла номинация «Общество».

Молодой человек профессионально переводит на казахский язык литературные произведения зарубежных писателей. Его переводы отличаются бережным и вдумчивым подходом к оригиналу. Сохраняя стиль автора, переводчик находит в богатых сокровищницах казахского языка слова и образы, наиболее точно передающие мысли и настроения.

В портфолио Серикжана Кажытаева – художественные переводы произведений Кадзуо Исигуро, Гузель Яхиной, Рэя Бредбери, Туве Янссон, Нур Домбайджи, Гаврила Андросова и других.

Кроме того, победитель проекта является автором поэтического сборника и собрания эссе «Жарты жарым», посвящённых исследованиям творчества писателей мировой литературы. Его статьи опубликованы в республиканском литературном журнале «Самрук» и на сайте «Әдебиет порталы».

Литературой Серикжан увлёкся ещё в детстве, зачитываясь произведениями великих казахских писателей – Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова и других.

Ещё будучи студентом педагогического колледжа имени М. Ауэзова города Семея, Серикжан Кажытаев стал обладателем Гран-при международных Есенинских чтений.

После учёбы он вернулся в родное село Урджар. Параллельно с работой в Доме дружбы продолжал принимать участие в различных литературных конкурсах и завоёвывать призовые места. В частности, два года назад он удостоился Гран-при республиканского конкурса акынов, посвящённого 125-летию Сакена Сейфуллина, и третьего места в конкурсе в честь 120-летия Каныша Сатпаева. Серикжан также является обладателем специального приза республиканского конкурса акынов имени Т. Молдагалиева.

По его словам, благодаря проекту «100 новых лиц Казахстана» страна узнала о множестве достойных людей, которыми можно по праву гордиться и ставить в пример подрастающему поколению.

– Моя победа в проекте была неожиданной, – признаётся наш герой. – В нашей стране есть множество талантливых людей, достойных того, чтобы о них знали все казахстанцы. Конечно, приятно, что мой труд приравняли к поступку, который должен служить примером для других. В моих планах – держать эту пальму первенства, работать для дальнейшего развития страны. Для меня большая честь и ответственность быть победителем, показывать, насколько это справедливый и интересный проект.

Достигнутые успехи для Серикжана Кажытаева – это не финиш, а, скорее, начало. Теперь «новое лицо» страны будет встречаться с молодёжью и общественностью Восточного Казахстана, рассказывать о своей истории успеха и мотивировать земляков на новые свершения.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Серикжана Кажытаева

Урджарский район