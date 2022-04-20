Песня служить помогает

В Пограничном управлении по Зайсанскому району определили самых талантливых военнослужащих.

В Зайсанском районе прошёл песенный фестиваль «Қасиетті шекара күзетінде», посвящённый 30-летию со дня образования Пограничной службы КНБ РК. Конкурс проводился по нескольким направлениям – народная, военно-патриотическая и эстрадная песни.

Участниками творческого состязания стали военнослужащие Пограничного управления. Каждый из них мог представить вниманию жюри два вокальных номера.

В ходе фестиваля прозвучали полюбившиеся многим песни «Беу, айдай», «Ауылым», «Атамекен», «Журавли», «Қос қарлығаш», «Чайхана» и другие.

Своими творческими выступлениями конкурсантов поддержали младший сержант Жазира Кыдырмоллаева, преподаватели районной музыкальной школы Акбота Нурашова, Сауле Шаймарданова и молодые исполнители Толганай Кенесханова, Аида Самат. Подполковник запаса Жанат Газизов исполнил для собравшихся несколько кюев на домбре.

Подводя итоги, начальник Пограничного управления по Зайсанскому району подполковник Кайсар Досмухам-

бетов отметил важность проведения подобных мероприятий, а также поблагодарил пограничников, выполняющих служебный долг и находящих время для творчества.

По решению жюри в номинации «Народная песня» первое место занял старший сержант Б. Камшыбаев, второе – сотрудник Г. Толемисова. В номинации «Военно-патриотическая песня» лучшей стала старший сержант А. Шаяхметова. Второе место было присуждено старшему сержанту Б. Осерову, а третье – сержанту Ж. Амерхановой. В номинации «Эстрадная песня» первое место завоевала также сержант Ж. Амерханова, на втором месте – младший сержант М. Закенова. На третьем месте расположились старший сержант Б. Осеров и младший сержант А. Айтказин.

Гульжан Естаева

Фото Т. Винокуровой

Зайсанский район