Песня на шульбинском льду

Символично, что именно песней назвал прошедший на Шульбинском водохранилище чемпионат Республики Казахстан по спортивному лову рыбы на мормышку со льда тренер актюбинской команды Марат Еникеев. Респект хозяевам, надо сказать, был единодушным.

На востоке страны собрались мастера мормышки из восьми областей Казахстана, представившие 12 коллективов.

– Пользуясь возможностью, – поделился вице-президент Федерации спортивного рыболовства РК Олег Боргуль, – хотел бы проинформировать читателей «Рудного Алтая» о том, как развивается наш вид спорта в последние годы. Он включён в республиканскую спортивную классификацию. В алматинской школе высшего спортивного мастерства обучается группа наших воспитанников. К примеру, Ирина Манилюк командирована на это соревнование именно школой и выступает в составе алматинской команды.

Около восьми тысяч казахстанцев занимаются спортивным рыболовством, участвуют в соревнованиях различного уровня. За двумя областными федерациями закреплены водоёмы, где проводятся тренировки, массовые мероприятия. У нас 19 мастеров спорта международного класса, 98 мастеров спорта, 170 кандидатов, более 300 перворазрядников. В числе лучших – семейчане.

Задаёмся вопросом: а сколько же в стране рядовых любителей-рыболовов? Наверное, за сто тысяч перевалит их число. И, конечно же, очень важно, чтобы отдых с удочкой в руках был сопряжён с высокой культурой лова, не в ущерб родной природе. Здесь есть чему поучиться у мастеров.

…Вот идёт соревнование по лову мормышкой со льда. У всех участников, как у одного, ледобуры ввёрнуты в лёд рядом с рабочей лункой. Один спортсмен от другого на расстоянии не ближе 5 метров. Закормленные лунки отмечены флажками. Интересно, что при летнем лове карповых каждый участник должен иметь при себе специальный лечебный крем для рыб. Поймал экземпляр ниже обозначенной меры – обработай ранку и отпусти.

В соревновательных секторах действуют быстро и чётко. Где ещё увидишь, к примеру, столь стремительное сматывание лески на катушку или просто на ладонь. Понятно, каждая секунда дорога! Тренеры подсказывают, куда можно сместиться для более успешного лова, на какую мормышку сегодня лучше клюёт. Подбадривают своих и группы поддержки. Вот в третьем секторе колдует с удочкой в руках мастер спорта из Караганды Андрей Миллер. С ним приехала жена Наталья, чтобы поддержать.

Взмывшая в небо ракета извещает о завершении горячих состязаний. Пока идут процедуры сдачи уловов судьям, взвешивания, наступает момент истины. Павлодарская команда «Охота на рыбалку», пожалуй, самая именитая. В её составе выступили мастера спорта Павел Логвиненко, Дмитрий Левицкий, Даурен Айдаров. Тренер у наших соседей также большой мастер удочки Юрий Наякшин. Парни уверены – самое главное, что они приезжают в свой дружный мир. Это необычные ощущения, когда в друзьях весь Казахстан. Удочка в руках вдруг помогла найти себя, почувствовать радость, праздник души.

Мастер спорта из карагандинского коллектива «Клёвые» Ольга Коровикова – мать троих детей. Отдых на природе с удочкой в руках в почёте в этой семье. Девиз такой – в месте отдыха только траву вправе примять. Шуточное прозвище спортсменки в сообществе – Свой пацан. Любимой мормышкой Ольги продолжает оставаться универсальная «шайба». Ну а у других спортсменов больше в почете «капля» различных расцветок.

Дмитрий Кан из «Сборной Алматы» сожалеет, что в их краях короткий ледовый сезон. На шульбинском льду он взял новые уроки мастерства.

Разумеется, в атмосфере рыбацкого братства ярко и эмоционально прошла и церемония награждения.

Итак, первое командное чемпионское место занял восточноказахстанский коллектив «Карагайлы» (Семей), в котором выступили перворазрядники Анат Нормуханов, Медет Мустафин, Данияр Дюсекенов. Чемпионам страны 2022 года вручены медали, грамоты, подарки, а удостоверения теперь уже кандидатов в мастера спорта, как нам пояснили в судействе, они получат через ЦОН.

Много поздравлений получил и серебряный призёр чемпионата Aktobe Team, в составе которого отличились Владимир Ким, Адилбек Канатбаев, Олег Трегуб. Судите сами. Сначала медали, грамоты и подарки за второе место. Затем награду получил за самую крупную пойманную рыбу (181 грамм) Владимир Ким. Он же стал чемпионом республики Казахстан 2022 года в личном зачёте. Поистине счастливый шульбинский лёд!

Павлодарская «Охота на рыбалку» была приглашена на третью ступень пьедестала почёта и увезла домой бронзовые медали чемпионата.

Второе место в личном зачёте занял наш командный чемпион Анат Нормуханов. А третьим был представитель «Целинника» из Нур-Султана Амангельды Салыков.

Федерация спортивного рыболовства республики выразила официальную благодарность спонсорам – коллективу Шульбинской ГЭС, акимату Шульбинска, семейскому клубу «Раджа» и другим помощникам.

Несомненно, встречи иртышских энтузиастов рыболовного спорта будут продолжены и в будущем.

Владимир Никифоров

Фото автора и Федерации рыболовного спорта