Песни, создающие настроение

Накануне Дня Первого Президента РК во всех городах и районах Восточного Казахстана состоялись концертные мероприятия, фотовыставки, музейные выставки, спортивные соревнования и различные челленджи.

В центральном дворце культуры «Ертіс концерт» с соблюдением всех санитарных мер прошёл большой концерт творческих коллективов области. Зрители услышали в исполнении музыкальных оркестров и выдающихся солистов песни, написанные по мотивам произведений Нурсултана Назарбаева, любимые песни Первого Президента республики. Среди приглашённых отечественных звезд, которые порадовали зрителей своими выступлениями, была группа Mezzo, представившая Казахстан на фестивале «Новая волна» в Сочи и вошедшая в тройку лидеров.

– Нам было очень приятно принять участие в концерте, ведь это так значимо – выступать в День Первого Президента. В Усть-Каменогорск мы приезжаем регулярно, слушатели всегда с радостью нас встречают. Сегодня мы исполнили две композиции – песню Абая Кунанбайулы «Көзімнің қарасы», а также одну из самых любимых песен Нурсултана Назарбаева – «Люблю тебя, мой край родной!». Это очень старая, но прекрасная песня автора Геннадия Подэльского, – рассказал солист группы Mezzo Жасулан Сыдыков.

– Перед праздничным мероприятием можно было увидеть выставку уникальных фотографий, где запечатлены визиты Елбасы в Восточно-Казахстанскую область в разные годы. Все эти фотографии отражают самые значимые моменты в жизни региона. На концерте прекрасные музыканты, вокалисты подарили зрителям неизгладимое впечатление. Особенно понравились выступления симфонического оркестра и приглашённых звёзд. Благодарим все творческие коллективы за то, что создали для нас праздничную атмосферу, – отметила жительница Усть-Каменогорска Галина Шевелёва.

В праздничный день жители Восточного Казахстана смогут увидеть художественный фильм «Небо моего детства», рассказывающий о детстве Первого Президента РК.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета