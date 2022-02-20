Песни родной земли

Презентация сборника песен «Туған елім» композитора Маржангуль Манияровой прошла в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Уроженка Катон-Карагайского района Маржангуль Маниярова свою первую песню написала ещё в студенческие годы на стихотворение Мукагали Макатаева «Ей, өмір». Эта песня стала популярной в 1975-1980 годах в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Алтай әуендері».

– Моя бабушка по материнской линии Загила Балтабаева была композитором, акыном-импровизатором. Родители тоже были близки к искусству. Старший брат Еркинбек Манияров являлся руководителем первого в Катон-Карагае вокально-инструментального ансамбля. Глядя на них, я с детства увлеклась музыкой, а именно игрой на домбре. Позднее освоила игру на гитаре. С удовольствием читала стихи поэтов. Потом начала писать песни на их слова, – рассказала Маржангуль Маниярова.

На творческом поприще Маржангуль Маниярова добилась больших высот. За исполнение песни на слова Мукагали Макатаева «Несіне өмір сүргенсің» на конкурсе певцов «Восток-90» она была удостоена звания лауреата. В 2000 году на конкурсе песен, посвящённом Дню города Усть-Каменогорска, за композицию, написанную на слова Мурата Тастаганова, была удостоена приза и звания лауреата. А в 2007 году был выпущен авторский диск композитора.

Кроме того, песни Маржангуль Манияровой «Ару қалам Өскемен», «Жер ана», «Жаса мәңгі туған жер», «Ұлағатты ұстаз», «Өр, Қаратай» и другие исполняются на многих национальных и региональных конкурсах. Свои музыкальные произведения она писала на стихи таких известных поэтов, как Фариза Онгарсынова, Бакытжан Раисова, Галым Байбатыров, Алибек Кантарбаев, Копен Еркасов, Улыкбек Есдаулетов и другие.

Недавно композитор выпустила сборник «Туған елім», который включает в себя девять песен на стихи поэта Актана Нурбаева.

– Стихи Актана Нурбаева очень глубокие. Свои произведения он посвящал природе и людям родного края. Мне очень нравятся его стихотворения. В результате получилось написать несколько песен, – поделилась Маржангуль Маниярова. – Выпустить сборник предложила моя ученица, певица, музыкант Нагима Алимбаева. Я не стала возражать. Считаю, что она одна из тех, кто внёс большой вклад в издание этого сборника.

По её словам, песни, вошедшие в сборник, не были написаны за один день. Самая первая, «Өр, Қаратай», появилась на свет около 20 лет назад. После этого композитор постепенно начала вникать в творчество поэта и писать новые песни. Последняя из них – «Домбыра» вышла, когда сборник готовили к выпуску.

Как отметила Маржангуль Алибековна, не все песни, написанные на стихи Актана Нурбаева, вошли в издание «Туған елім». Поэтому в будущем планируется выпуск ещё одного сборника.

В презентации, прошедшей в библиотеке, участвовали поэты-земляки, коллеги и близкие композитора. Каждый из них в своей речи рассказал о личностных качествах и творческих успехах Маржангуль Манияровой.

– Написать музыку на лирику Актана очень тяжело. Маржангуль всё же пошла на этот риск, и он оправдался. Как говорят многие, песня «Өр, Қаратай» стала подобна гимну. Сила этой песни в том, что слова и музыка в ней тесно сплетены, – отметил директор Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Кантарбаев.

Вместе с тем для участия в презентации из Алматы приехала дочь Актана Нурбаева Гульнар Актанкызы.

– Недавно со мной на связь вышел режиссёр из Алматы. Он снял короткометражный фильм, посвящённый Оралхану Бокею. Теперь, прочитав стихи Актана Нурбаева, хочет в Катон-Карагае снять кинофильм к его 95-летию. Думаю, будет уместно, если в этой киноленте прозвучат песни Маржангуль, – сказала она.

На протяжении всего творческого вечера звучали песни, написанные на стихи Актана Нурбаева. Публика наслаждалась такими произведениями, как «Туған ел», «Домбыра», «Дархан дала», «Өр, Қаратай» и другими. К слову, некоторые из них были исполнены впервые.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено ВКО библиотекой им. А. С. Пушкина