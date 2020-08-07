Пешком по планете

Всемирно известный пеший путешественник из Ливии Нури Фунас потерял в Восточном Казахстане свой паспорт и нашёл… много новых друзей!

Известный пеший путешественник Нури Фунас, который три года добирался из Японии до Казахстана, сейчас находится в нашем регионе. Забегая вперёд, скажем, что это не самое долгое его путешествие. Так, по Африке ливиец шёл целых семь лет (!), спасался при этом от хищников и даже получил травму головы от удара носорога. В Азии, по его мнению, намного безопаснее, хотя здесь он встречал волков.

Нури Фунас рассказал, что начал свои путешествия в 1999 году, направляясь из Ливии в Египет, тогда ему было 17 лет. С тех пор он побывал в 140 странах мира. Последние четыре года путешественник пробыл в Азии. В Казахстане он находится уже шестой месяц.

Его первоначальным планом было добраться из Узбекистана до Казахстана, а после – направиться в Россию. Но карантинные ограничения продлили пребывание Нури в нашей стране. Он уже посетил города на юге республики, побывал в столице, исследовал крупные озера Капчагай, Балхаш и, наконец, оказался на Востоке.

– Я уже неплохо ориентируюсь в Казахстане, – признался Нури Фунас. – Чувствую себя местным. Приятно удивлён традиционным казахским гостеприимством. Мои путешествия связаны с приключениями. Мне нравятся различные ландшафты, и здесь, в Восточном Казахстане, я увидел много прекрасных рек и гор. Не всегда в путешествиях удаётся заводить друзей, но Казахстан уникален тем, что здесь все люди как старые добрые друзья. В этом регионе очень дружелюбные люди и райская природа. Я уже завёл новых друзей.

Автор пяти книг, в том числе знаменитой «Хакуна матата», признался, что и раньше встречал добрых людей, которые помогали едой, деньгами, транспортом, советами. Но казахстанцы поразили его до глубины души.

Интересно, что, обойдя полмира, он ни разу не болел! И ни разу в жизни не пил лекарств. Нури сторонник здорового образа жизни и правильного питания, хотя ест всё, особенно лук, который считает кладезем витаминов. Признался, что ему очень понравился бешбармак. Любит горячий чай, который всегда носит с собой в термосе, чтобы утолить жажду.

Путешественник рассказал, что мама у него итальянка, а отец – ливиец. Он с детства чувствовал себя одиноким, немного не от мира сего. Рано попал в закрытую школу, редко видел родителей и других родственников. Однако желание увидеть весь мир и быть ближе к человечеству было неистребимо с детства. При этом на его родине непросто – страна пережила и войны, и революции.

Во время своих походов и иногда перелётов (потому что не везде можно передвигаться пешком, как, например, на Бали, Сейшелах или Мальдивских островах), Нури не только изучает культуру других стран и народов, но и пропагандирует единство. Он считает, что войны не приводят к победам и лучше жить в мире и согласии.

– Я не могу встретиться с каждым человеком, чтобы донести это послание, – подчеркнул путешественник. – Но благодаря видеообращениям, средствам массовой информации я могу распространить свой призыв. Встречаюсь с президентами стран, послами, мне помогают посольства. Вижу, что в условиях пандемии страны оказывают друг другу поддержку. Радует, что мы все объединились в этой борьбе. Я желаю людям на планете здоровья и благополучия. И чтобы поскорее мы смогли пережить это сложное время.

При этом, по мнению путешественника, казахстанцы очень богаты и внутренне, и материально. По сравнению с жителями других стран жители нашей республики весьма обеспеченные люди. Это нужно ценить, так же как и мир.

История, которая приключилась со всемирно известным гостем региона, наверно, облетела уже весь свет! Как это часто бывает, даже опытные путешественники иногда допускают досадные промахи. Так и Нури Фунас умудрился потерять паспорт.

Он пришёл в Усть-Каменогорск из Нур-Султана, где пробыл почти полгода и, как пошутил сам путешественник, набрал на карантине десяток лишних килограммов. Затем остановился на одной из баз отдыха, попав под тот самый град, о котором многие слышали. Он взошёл на гору Мохнатку рядом с Бухтарминским водохранилищем, записал своё традиционное видеообращение с призывом сохранять дружелюбие и спокойствие и собрался направиться дальше в сторону легендарного озера Маркаколь. Вдруг обнаружил, что при нём нет паспорта.

Это досадное недоразумение произошло на одном из участков пути, где путешественник передвигался на попутках, и было подобно грому среди ясного неба! В чужой стране, без паспорта и знания языка! Здесь бы любой отчаялся, даже Нури Фунас, знающий в совершенстве пять языков и ещё несколько диалектов.

Узнав от подруги Ирины Дёминой подробности приключений Нури, активистка Людмила Евженкова, которая отдыхала тогда на побережье, решила помочь. Она вспомнила школьный английский, дала объявление в социальных сетях с помощью друга Алексея Денисова, обратилась в полицию, обошла все магазины и даже расклеила вместе с другими волонтёрами информацию о пропаже в посёлке, созвонилась с посольством и т.д.

Всё закрутилось, завертелось… Самые разные люди подключились к поискам важного документа иностранного гражданина. Безусловно, приписка о вознаграждении отошла на второй план. Всем известно, как восточноказахстанцы откликаются на чужую беду и готовы протянуть руку помощи в любой ситуации.

– Действительно, буквально в течение суток по указанному телефону позвонил водитель автомобиля, на котором ливиец ехал последний раз, и сообщил о находке, – рассказывает Людмила. – Он нашёл документ под сиденьем своего автомобиля, увидел листовку и сразу же отнёс паспорт в отделение полиции, где и состоялось вручение законному владельцу. Все, кто принимал участие в поисках, были безмерно рады за гостя нашей области и страны. Пригласили его к себе домой, устроили паспорт-пати! Мы раз 100 включали его любимую песню Нappy Day, а также казахские и русские народные композиции. Было ещё много встреч, много эмоций, он ездил на рыбалку с нами, катался на гидроцикле, ходил в баню. И вот пришёл миг расставания. Нури сказал, что должен идти дальше, иначе всё, что уже было сделано, потеряет смысл. Он живёт одним днём. Это очень весёлый человек с открытой душой, который имеет такое необычное увлечение. Тогда мы с мужем поняли, что уже начали скучать по нему.

Справедливости ради стоит сказать, что на счету Людмилы немало добрых дел. Обладая активной жизненной позицией, она всегда старается быть полезной людям, на общественных началах инициировала и уже не первый год проводит экологическую акцию по сбору мусора на берегах Бухтарминского водохранилища, заботится о бездомных животных, пропагандирует другие добровольческие начинания. В Год волонтёра все эти поступки приобретают особый статус, становясь примером для других – как можно, не тратя много времени и сил, благоустраивать мир вокруг себя, делать его добрее.

Людмила рассказала много историй, которые она услышала от своего ливийского друга. В частности, Нури поведал, как он ночевал в снегу, покорял горы Килиманджаро и Эверест, учился выживать в любых условиях. И при этом признался, что Казахстан – это настоящий рай!

– Нури сказал, что практически нигде больше не видел такой разнообразной природы, – добавила Людмила Евженкова. – Он просто влюблён в местных жителей, особенно в женщин. Сорокалетний путешественник здесь впервые стал задумываться о создании семьи, выбирая для себя симпатичную и спортивную девушку. Правда, как это будет совмещаться с его образом жизни, пока не известно. В этом отношении он даже готов задержаться в Усть-Каменогорске, поработать, пожить. Мечтает посетить Рахманы, Катон-Карагай и другие красивейшие места ВКО. Он говорит, что, когда засыпает, он «умирает», а с началом нового дня у него начинается новая жизнь. Уже привык к славе, к бесконечным селфи, публикациям в СМИ, общению с тысячами людей. Встреча с ним – это, без всякого сомнения, одно из самых ярких впечатлений моей жизни! Мы все будем долго его вспоминать!

Ева Ким