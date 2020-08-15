Пешеходы поневоле

ТОО «Semey Bus» привлекли к административной ответственности. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Управления государственной инспекции труда ВКО Кайрат Аблкайров.

Основанием для этого послужили участившиеся жалобы водителей автопарка. С утра 10 августа семейчане вновь ощутили на себе недовольство работников автопарка, зелёные автобусы не вышли на линию. Водители автопарка отказались выезжать на маршруты. Причина – невыплата заработной платы. По словам водителей, на сегодняшний день они получают меньше 40 процентов от того, что им положено. В день зарплата водителя должна составлять более 8000 тенге, в то время как им насчитали

лишь 4500 тенге.

В понедельник утром у здания автопарка собрались недовольные водители с требованием выплатить им положенную заработную плату. Они создали инициативную группу, которая вела переговоры с руководством. Но конструктивного диалога не получилось, руководство автопарка предложило недовольным уволиться.

Напомним, ранее водители также жаловались на задержку заработной платы. Тогда руководство автопарка провело пресс-конференцию, где была озвучена причина задержки. Как пояснили тогда, средств на выплату заработной платы у автопарка нет, так как обещанные им субсидии не поступили.

По словам руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сериккали Жуманова, на линии работает лишь половина автобусов. Это связано с тем, что из-за карантина был сокращён рабочий график и почти 50 процентов водительского состава уволились. Обеспечить стопроцентный выезд на линию автопарк пока не может. Горожане передвигаются пешком или на такси. Кстати, водители такси не преминули этим воспользоваться и подняли цены в два, а то и в три раза.

Аким ВКО Даниал Ахметов поручил провести проверку, в ходе которой было выявлено 72 нарушения трудового законодательства РК, среди которых и невыплата заработной платы в сроки, установленные трудовым законодательством страны. По результатам проверки правлением государственной инспекции труда работодателю выдано предписание на устранение нарушений до 31 августа. ТОО «Semey Bus» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 МРП.

– Теперь автопарк обязан выплатить работникам пеню за каждый просроченный день в размере 4,5 млн тенге, пособие по временной нетрудоспособности в размере 41 тыс. тенге, компенсацию за неиспользованный отпуск – 830 тыс. тенге и остаток заработной платы с октября по июнь, а также оплату за работу в выходные, праздничные дни и сверхурочное время, – рассказал Кайрат Аблкайров.

Флора Левина

Семей