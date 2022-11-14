Песенник для малышей

Презентация книги «Балабақшада» и встреча с её автором Оралбеком Булжановым прошли в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Житель Курчумского района Оралбек Булжанов – один из немногих в стране, кто пишет детские песни на казахском языке. Он является автором 38 песен, написанных в период с 2007 по 2019 годы.

По словам Оралбека Булжанова, издать книгу «Балабақшада» («В детском саду») его сподвигла необходимость, а именно недостаточное количество стихов и песен на казахском языке для детей дошкольного возраста.

Сборник, приуроченный к Году детей, начинается с текста песни «Балабақша гимні» («Гимн детского сада»). В нём также много интересных коротких рассказов, стихов, переводов и загадок на разные темы, которые способствуют развитию речи и мышления у детей.

– Эта книга станет полезным методическим пособием для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. Наши дети легко и с радостью разучили стихи из этого сборника, – рассказала руководитель детского сада «Шығыс Балдырған» Фарида Оракбаева.

Талантливые малыши украсили своими творческими номерами презентацию книги. Дети читали стихи из сборника и подготовили сценки. В исполнении Оралбека Булжанова прозвучала его авторская работа – сочинение о современном казахском алфавите в стихотворной форме.

Участниками творческого вечера стали воспитатели и музыкальные руководители дошкольных учреждений областного центра, друзья и коллеги автора, читатели библиотеки и, конечно же, сами дети, для которых и была написана книга.

Ания Есмухамет

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина