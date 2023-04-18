21 апреля в городе Усть-Каменогорск состоится первый межрегиональный форум экологических инициатив «БІЗДІҢ АСПАН» !

Форум обеспечит площадку для прямого диалога бизнеса, власти, экспертов и экологических активистов.

На мероприятии будут презентованы лучшие экологические практики от международных и отечественных экспертов. Озвучены инициативы и решения предприятий по снижению выбросов в атмосферу. Представлены планы и обсуждены перспективы газификации Восточно-Казахстанской области. Отдельной темой станет создание условий для формирования «устойчивых городов» — с балансом экономического развития, доступной инфраструктуры и чистой природы.

🔸УЧАСТВУЮТ: Министерство экологии и природных ресурсов РК; Депутаты Сената Парламента РК; Акимат Восточно-Казахстанской области; Экологические активисты; Международные эксперты; Лидеры общественного мнения.

🔹Для гостей состоится: выставка картин от художников города Усть-Каменогорск и «Детской школы искусств «Жұлдыз»; выставка цветов Асемгуль Маутказы; выставка эко-продуктов ВКО «Мед-Алтайский» (к/х «ПАСЕКА»); выставка работ ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства Творческого объединения «Белая Сова»; выставочная экспозиция творческого объединения «STUDIO89». Для участников пройдет уникальный мастер класс от специалистов «Алтайский ботанический сад» — по интродукции древесно-кустарниковых видов в экстремальных условиях Восточного Казахстана.

🌱Организатор форума – Казахстанская Ассоциация «ECOJER».

‼️ССЫЛКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ГОСТЕЙ: ➡️ https://clck.ru/34AAnk

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 19, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева (главный корпус).

🕑Начало панельных сессий – в 14:00

Прямая трансляция форума пройдет на наших официальных аккаунтах.

#біздіңаспан #ecojer