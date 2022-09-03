Первый звонок учебного года

В День знаний – 1 сентября – торжественная линейка прошла во всех 342 общеобразовательных школах Восточного Казахстана.

По информации областного управления образования, количество школьников области в 2022-2023 учебном году составит 95138 человек. Из них – 10138 первоклассников, 3864 ученика выпускных 11-х классов и 8489 учащихся 9-х классов.

В усть-каменогорской средней школе № 9 в это праздничное утро было оживлённо. В новом учебном году здесь будут обучаться 927 девочек и мальчиков, из них 90 первоклассников в четырёх классах и 29 будущих выпускников.

– Я желаю вам в этом году сделать для себя интересные открытия, получить полезные знания, раскрыть в себе новые таланты. Пусть каждый учебный день дарит вам что-то удивительное, – напутствовала своих учеников директор школы Елена Мартыневская.

Первое сентября – волнительное событие не только для педагогов и школьников, но также и для родителей. По словам одной из мам, лето пролетело быстро, словно за одну неделю.

– Я рада, что наступило первое сентября. Все хлопоты по подготовке к предстоящему учебному году, покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей позади. У меня две дочери, обе учатся в этой школе, в восьмом и во втором классе. Мне очень нравится руководство и педагогический коллектив этого учебного заведения, – говорит Надежда Полякова.

А вот многие дети отмечали, что ещё не прочувствовали наступление поры уроков, посещения секций, выполнения домашних заданий. Но учителя знают, как на позитиве, в торжественной обстановке направить ребят в нужное русло знаний.

Школьная линейка – казалось бы, обычное мероприятие. Но именно эта традиция, первый звонок на урок, торжественная встреча первоклашек позволяют навсегда запомнить атмосферу в стенах школы, вернуться в мир уроков, перемен, походов в школьную библиотеку, перекусов в столовой.

Как принято, прозвенел звонок, и ребята разошлись по классам. В этот день их ждал единый для всех казахстанских школьников классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм». А следующий день стал уже настоящим стартом нового учебного года.

Аяужан Утеулинова

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