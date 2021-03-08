Первый учитель навсегда остаётся в памяти каждого человека. Даже спустя десятки лет мы остаёмся безгранично благодарны своим наставникам, посеявшим в нас разумное, доброе, вечное.

В школе небольшого села Алгабас трудятся 25 педагогов, восемь из которых имеют высшую категорию квалификации, степень педагога-исследователя. В их числе – Зинагуль Тогжанова, её педагогический стаж составляет 31 год. В течение этого времени женщина преподаёт в начальных классах, делится базовыми знаниями с самыми маленькими представителями школьной страны.

– Именно в начальных классах закладывается фундамент будущих знаний ребёнка, его отношение к процессу обу-чения и необходимые навыки, – говорит Зинагуль Тогжанова. – Чтобы дети приобрели всё это за период обучения с первого по четвёртый класс, учитель обязан неустанно трудиться, находиться в постоянном поиске.

По её словам, с первых уроков педагог старается распознать индивидуальные особенности каждого ребёнка, его способности к дисциплинам. На этой основе строится дальнейшая работа. Те несмышлёные крохи с ученическими ранцами, которых она в разные годы встречала и провожала у школьного крыльца, стали взрослыми людьми. Они состоялись в избранных профессиях, обрели семьи и всегда помнят свою первую учительницу. После неё были и другие наставники, но она – первая и лучшая.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора и из открытых источников

Курчумский район