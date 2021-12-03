Первый учитель казахской степи

Более 600 казахстанских педагогов приняли участие в межрегиональном педагогическом форуме, посвящённом 180-летию Ыбырая Алтынсарина.

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. В этом немаловажную роль играет школа.

«Школы – это главные пружины образования казахов, … и в особенности на них надежда, в них же будущность казахского народа», – писал Ыбырай Алтынсарин в 1871 году.

Выдающийся казахский поэт и прозаик, учёный, педагог, этнограф и публицист внёс неоценимый вклад в развитие Казахстана. Ы. Алтынсарин приложил немало усилий, чтобы открыть первые русско-казахские школы. Написал первые учебники на казахском языке. Ыбырай Алтынсарин считал чтение книг одним из значимых показателей общей культуры личности.

Мероприятие, организованное Управлением образования ВКО, было посвящено 180-летию великого просветителя. В нём в режиме онлайн приняли участие учёные отечественных вузов, специалисты институтов повышения квалификации АО «НЦПК» Өрлеу», руководители и педагоги дошкольных организаций образования, организаций среднего образования Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.

С тематическими докладами выступили профессор Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, кандидат филологических наук, член Союза писателей Казахстана, член Союза писателей народов мира, лауреат Международной премии за заслуги перед тюркским миром имени Махмута Кашгари, лауреат международной литературной премии «Алаш» Акылбек Шаяхмет; директор Центра координации методической деятельности и профессионального развития педагога Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина Еркебулан Жумашов; заместитель директора по научной работе музея имени Ыбырая Алтынсарина г. Костаная Салтанат Утелбаева; руководитель «Инновационного центра развития образования» Павлодарской области, магистр социальных наук Бахытгуль Аушахманова.

Они рассказали о жизни и творчестве Ыбырая Алтынсарина, отметили выдающийся вклад казахского учёного в народное образование и казахскую литературу, а также обсудили современные тренды в системе образования.

Благодаря усилиям Алтынсарина образование в казахской степи получило широкое распространение. По его инициативе и на собранные им средства в 1884 году волостные школы открылись в Торгае, Илецкой защите, Иргизе, Николаевске, Актюбинске, а в 1887 году Ыбырай Алтынсарин добился открытия первой женской школы в Иргизе. В это же время при непосредственном участии Алтынсарина была открыта учительская семинария в Орске и ремесленное училище в Торгае.

Ы. Алтынсарину принадлежит огромная заслуга в создании учебников на казахском языке, алфавита и письменности на основе русской графики. Кроме того, Алтынсарин участвовал в разработке учебников русского языка для казахских школ. Литературное наследие Ыбырая Алтынсарина включает в себя переводы, стихотворения, рассказы, басни, этнографические очерки и казахские сказки, записанные и обработанные им. Тематика его произведений разнообразна. Алтынсарина по праву называют основоположником казахской детской литературы. Его переводы положили начало басенному жанру в казахской художественной литературе, способствовали становлению казахского литературного языка.

Многосторонняя деятельность учёного способствовала экономическому, культурному и духовному развитию казахского народа. Алтынсарин потратил много сил и энергии на открытие ремесленных и сельскохозяйственных училищ, придавал исключительное значение подготовке из среды коренного населения специалистов, необходимых для экономического развития Казахстана. На склоне лет своё состояние завещал на строительство сельскохозяйственного училища в Костанае.

Участники форума также обсудили опыт применения инновационных педагогических идей Ыбырая Алтынсарина в образовательном процессе в рамках обновлённого содержания.

– Материалы, которые были представлены на форуме, войдут в электронный сборник, он будет размещён на образовательном портале Управления образования ВКО, – сообщили организаторы мероприятия.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Управлением образования ВКО