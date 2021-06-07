Первый пошёл

В Восточно-Казахстанской области состоялось первое назначение из кадрового резерва «Пула талантов».

В филиале «Правительства для граждан» по Восточно-Казахстанской области состоялось первое назначение из кадрового резерва – зачисленный в «Пул талантов» предприниматель и общественный деятель Руслан Кибке назначен руководителем отдела ЦОН № 2 Семея. Он был внешним кандидатом во время отбора в кадровый резерв (то есть не являлся сотрудником Госкорпорации).

– Прежде всего, я хотел доказать, что можно честно двигаться вперёд по карьерной лестнице без каких-либо «помощников». Проект «Пул талантов» – тому подтверждение, – рассказал Руслан Кибке. – Принять участие в отборе я решил, потому что понимал – улучшить сферу предоставления госуслуг я могу только изнутри. Хочу внести свой вклад в работу отдела ЦОНа и получить возможность совершенствовать эту сферу, находясь на руководящей позиции.

Помимо этого, Руслан Кибке состоит в республиканской специальной мониторинговой группе при Агентстве по противодействию коррупции РК и Межведомственной рабочей группе по вопросам государственных услуг при Агентстве по делам госслужбы по ВКО.

В пресс-службе филиала «Правительства для граждан» по ВКО отметили, что в кадровый резерв отобраны четырнадцать представителей из региона. Всего в «Пул талантов» вошли 353 человека (из почти двух тысяч претендентов).

– Этот проект очень актуален и позволит раскрыть потенциал талантливых специалистов. Уже есть первые назначения по области, – считает директор филиала «Правительства для граждан» по ВКО Азамат Есембулов.

Отбор в кадровый резерв «Правительства для граждан» проходил с 1 марта по 30 апреля текущего года. При разработке был изучен опыт таких проектов, как Президентский молодёжный кадровый резерв, отраслевых менеджеров Академии Елбасы и «Жас Өркен». «Пул талантов» – четвёртый проект по созданию кадрового резерва в стране.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников