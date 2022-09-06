Первый опыт одомашнивания ускуча

В Восточном Казахстане водится редкий и ценный вид лососевых рыб. Это тот самый ленок, который больше известен жителям области как ускуч. Обитает он в основном в высокогорном озере Маркаколь и является объектом исследований в рамках научно-исследовательской программы учёных региона.

Весной нынешнего года сотрудники Алтайского филиала «НПЦ рыбного хозяйства» приступили к научно-исследовательской работе по доместикации, или, другими словами, одомашниванию ленка. Какие цели и задачи конкретно ставятся при проведении подобных опытов?

Сохранить бренд

По информации директора Алтайского филиала «НПЦ рыбного хозяйства» Бауржана

Аубакирова и ведущего научного сотрудника Людмилы Кушниковой, необходимо позаботиться о будущем ценного эндемичного вида рыб уже сегодня. То есть сделать всё возможное, чтобы сообща сохранить своеобразный бренд, который является гордостью региона наряду с маралами, пчёлами, а также их пантовой и медовой продукцией. Тем самым снизить риски полного исчезновения ленка в дикой природе. В большей мере это вопрос высокой ответственности перед будущими поколениями в плане сохранения природного и общенародного достояния в интересах всего общества.

– В первую очередь, для этого необходимо выловить из естественной среды обитания минимально необходимое количество молоди и взрослых производителей редкого вида рыбы, чтобы не причинить какого-либо ущерба, – говорят специалисты. – В последующем нужно обеспечить искусственное воспроизводство в рыбоводных хозяйствах Республики Казахстан ленка так же, как и иных видов рыб. Эффективно и умело восполнять имеющиеся ресурсы.

Вместе с тем это является эффективным решением фундаментальной проблемы, связанной с обеспечением генетического разнообразия, а в практическом смысле – с рациональным использованием имеющегося потенциала природных популяций Восточно-Казахстанской области. При удачном развитии событий это будет иметь большое прикладное значение, как источник производства товарной рыбы премиум-класса для насыщения внутреннего рынка продукцией, богатой белками. А ещё это реальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности ВКО и РК.

– С этой целью разрабатываются биотехнические приёмы искусственного воспроизводства, – утверждают специалисты, – а также условия формирования ремонтного стада ленка в промышленных условиях. В конечном счёте, ставится задача получить отечественный биологический материал в интересах науки и экономики.

Научные подходы

В рамках данной научно-исследовательской работы объектом исследования является именно маркакольский ленок. Этот узкоареальный, эндемичный и ценный вид лососевых рыб в масштабах Восточно-Казахстанской области обитает только в высокогорном озере Маркаколь, что находится в Курчумском районе. Однако он ещё водится в очень ограниченных объёмах, что неожиданно и удивительно, в одном из водоёмов Зайсанского района.

В частности, это водохранилище на горной речке Уйдене. В нём одно время появился ленок-ускуч, как говорят учёные, в результате несанкционированного вселения. В итоге сформировалась самовоспроизводящаяся популяция рыбы. Доказано генетическое единство маркакольского ленка и ленка из водохранилища на р. Уйдене, хотя они имеют некоторые несущественные внешние отличия по ряду признаков.

Отметим, что названное водохранилище относится к искусственно созданному типу и сейчас используется в различных целях – энергетики, рекреации и орошения. Рыбохозяйственный же водоём находится в ведении КХ «Шығыс», оказывающего большую поддержку учёным.

Учитывая, что озеро Маркаколь входит в состав заповедника и находится под охраной, учёным оказалось по многим факторам проще и безболезненно произвести отлов ленка для опытов на водоёме в

Зайсанском районе.

– Прежде чем отловить минимально необходимое их количество, мы в течение трёх лет изучали особенности условий обитания как в горном озере Маркаколь, так и в водохранилище на реке Уйдене, – рассказывает Бауржан Аубакиров. – Полностью обследовали также особенности химического состава воды, необходимую кормовую базу.

По его словам, уже в первом полугодии 2022 года вплотную начались исследования по одомашниванию ленка. Для этого были отобраны 26 разновозрастных особей ленка из водохранилища на реке Уйдене. Отметим, что такая операция потребовала со стороны специалистов предельно аккуратного обращения, поскольку речь идёт о живых организмах, всегда обитавших в диких условиях. Прежде подобных экспериментов никто не проводил на научной основе, по крайней мере, на территории области.

Комфортная среда

Отловленного ленка на специальном транспорте и в соответствующих резервуарах, с поддержанием нужной температуры воды, химического состава, доставили в Усть-Каменогорск без стрессов и негативной реакции у рыбы. И здесь начинается самое сложное и особенно интересное.

– Для одомашнивания ленка были выбраны установки замкнутого водоснабжения, где можно контролировать химический состав воды и её температуру, – отмечает Людмила Кушникова. – Здесь нам огромную помощь оказали представители ТОО «OstFish» в лице директора Ерлана Сагидолдина и рыбовода Азамата Ситахметова.

На начальном этапе доместикации проводили подбор кормов. В частности, использовали в рыбном меню живые корма: гаммаруса (бокоплава), мотыля, сорную рыбу. Это тот самый редчайший случай, когда люди, заботятся не о «рыбном дне» для себя, а думают о питании для ленка.

– Живые корма мы комбинировали с искусственными кормами импортного производства, – говорит Людмила Кушникова. – По нашей научной терминологии для так называемого раскорма ленка общее число кормлений в течение суток составляло девять раз. Представьте себе, какой постоянный и тщательный уход требуется за нашими не совсем обычными подопечными. Начиная с 6 часов утра до 22 часов вечера с двухчасовым интервалом.

По словам специалистов, в отличие от аквариумных рыбок гости из дикой природы привыкли к абсолютной свободе и повинуются только инстинктам. Они прекрасно понимают, как выживать в естественных условиях, однако в данном случае вопрос адаптации встаёт для них ребром.

– Процесс поначалу шёл мучительно трудно и долго, – вспоминает Людмила Кушникова.– Даже был момент, когда мы к ним для некоторой мотивации запустили особей форели. Для ленка они не представляли опасности, поскольку уже привыкли только к искусственным кормам.

Добавим, что вполне заразительным бывает не только дурной пример, насчёт чего бытует народная поговорка. Возможно, конкуренция, ревность, чужой пример, стадное чувство или просто: голод – не тётка? А может быть, вся эта совокупность факторов вынудила ленков взяться за еду, без малейшего преувеличения, из человеческих рук. А это уже в полной мере можно считать своеобразной победой.

Домашнее питание

Подводный мир и его обитатели никогда не перестают по-хорошему удивлять служителей рыбоводной науки. По их уверениям, ленки реагируют на внешние раздражители, в достаточной степени пугливы и очень осторожны. Со временем они привыкают к режиму и подтягиваются в срок к месту кормления стройными рядами. Всё это пока на стадии изучения, но уже есть аргументы, когда повышенный шумовой и световой фон действует на рыбу так, что она становится более стрессоустойчивой.

– Искусственные корма дополнительно смешивали с аскорбиновой кислотой, рыбьим жиром и пробиотиками, – отмечают специалисты. – Полностью переход на питание искусственными кормами произошёл у наших подопытных ленков только на 30-й и 35-й день. Это явный результат терпения, общих усилий всего коллектива, веры в успех.

Постепенно выявляются вкусовые пристрастия ленка. Бывало, что поначалу они игнорировали излишне жирное питание. Приходилось дозировать в кормах добавление жира, других компонентов, основываться на принципах «поедаемости» в начальной фазе процесса доместикации.

Без потерь, конечно, не обошлось, но они единичные. Учитывая природу дикой рыбы, её рефлексы, высокую подвижность, важно предусмотреть условия, при которых она не могла бы пораниться непроизвольно или погибнуть.

– Прошло уже четыре месяца с начала исследований, – говорит Людмила Кушникова. – Один раз в месяц мы проводим взвешивание рыбы. В последние два месяца ленки стали прибавлять в весе, и больший прирост дают мелкие особи. В дальнейшем планируем довести это ремонтное стадо ленков до половой зрелости и впервые получить их потомство в искусственных условиях. Задача очень сложная, но мы намерены выполнить её полностью.

По мнению директора Алтайского филиала «НПЦ рыбного хозяйства» Бауржана Аубакирова, программа по одомашниванию ленка востребована в связи с наличием в регионе многочисленных водоёмов с чистой, прохладной водой, разнообразной и богатой кормовой базой. Помимо всего присутствие его в природе Восточного Казахстана, как и алтайских маралов, пчёл, является восхитительным символом региона, сохраняемого в первозданном виде.

В практическом смысле учёные вносят свой реальный вклад в выполнение республиканской программы развития рыбного хозяйства Казахстана, инициированной Главой государства и последовательно реализуемой в регионах.

Таир Сапаргалиев

Фото Алтайского филиала ТОО «НПЦ РХ»