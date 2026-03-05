Первый клёв весны: с Днём благодарности, рыбаки!

В первый день весны, с первыми лучами солнца, побережье Бухтарминского водохранилища в посёлке Октябрьском района Алтай наполнилось особым оживлением. Уже с семи часов утра любители рыбалки со всего Казахстана стекались к замёрзшему водоёму, чтобы стать свидетелями большого праздника на природе. Здесь состоялся второй республиканский фестиваль «Бұқтырма балықшысы 2026» (Бухтарминский рыбак 2026), который стал не просто соревнованием на природе, а настоящим праздником единства и сплочённости народа.

КУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК



Ледяная гладь водохранилища в этот день превратилась не просто в место состязаний рыбаков, а в настоящую праздничную площадку, объединившую множество людей. На территории соревнований установили десятки юрт, большую красиво оформленную сцену и доставили воздушный шар, который придал празднику ещё более красочную атмосферу.



В содержательном мероприятии, совпавшем с Днём благодарности, принял участие аким области Нурымбет Сактаганов. Он поздравил собравшихся с праздником и пожелал участникам удачи.



– Уважаемые земляки! Искренне поздравляю вас с Днём благодарности. Впереди нас ждёт важный республиканский референдум. Фестиваль «Бұқтырма балықшысы 2026» проходит в особый период. Он проводится уже во второй раз. В прошлом году в Зайсане участвовали более 500 рыбаков. В этом году участников также немало. Пусть ваши удочки будут с богатым уловом! Желаю всем удачи! – отметил глава региона.



Участникам разъяснили правила соревнований, и рыбаки из разных регионов страны вышли на лёд. Они состязались в ловле самой крупной рыбы и ловле нескольких видов рыб.



Фестиваль не ограничился только рыболовными соревнованиями, а превратился в масштабный культурно-познавательный праздник. Для гостей была подготовлена концертная программа с участием популярных эстрадных артистов из разных районов области, со сцены звучали песни и кюи.



Также для гостей была развёрнута ярмарка сельскохозяйственной продукции, организованы прогулки на лошадях, выставки национальных ремёсел и различные спортивные соревнования. Так, предприниматели из Алтая привезли иноходцев и пони, предоставив желающим возможность покататься верхом. Бизнесмены из Усть-Каменогорска разнообразили праздник, привезя специально обученных ездовых собак породы хаски для катания на санях.



Большой популярностью пользовался и огромный воздушный шар, парящий над центральной праздничной площадкой, на фоне которого рыбаки и зрители активно фотографировались группами и делали селфи.



Особо стоит отметить, что в фестивале активно участвовали все районы Восточно-Казахстанской области: они установили свои юрты, организовали собственные мини-ярмарки и дегустационные площадки.



В юртах, установленных представителями районов Алтай, Самар, Улкен Нарын и Курчумского района, гости и участники фестиваля могли отведать угощения – горячий плов и шашлык, чай и баурсаки.



Всё это сделало фестиваль содержательной площадкой, ярко демонстрирующей единство и уважение к национальным традициям.



– Сегодня мы специально приехали всей семьёй из города Серебрянска, чтобы посмотреть соревнования. Нам очень понравилось. Покатались на лошадях, послушали песни, посмотрели выступления известных эстрадных исполнителей. Попробовали и сами порыбачить. В первый день весны, в День благодарности, хотим сказать спасибо представителям местной исполнительной власти за прекрасное настроение. Давайте и на республиканском референдуме 15 марта покажем наше единство. Сегодня по-настоящему ощущается праздник согласия и единства, – сказал один из гостей фестиваля Берик Нурланбекулы.



Атмосферу праздника поддержал известный эстрадный певец Еркин Нуржан. Более получаса под открытым весенним небом он исполнял популярные хиты, заслужив тёплый приём зрителей.

– Мы выступаем на празднике рыбаков в Восточно-Казахстанской области. В первый день весны, в День благодарности, поём для людей. Поддержка публики замечательная. С праздником вас! – обратился к публике главный хедлайнер спортивно-культурного мероприятия.



На фестивале выступили горячие гости из Кубы – группа «Проект Умберто» – и артисты Восточно-Казахстанской областной филармонии, порадовав зрителей и участников фестиваля прекрасными песнями.



– В первый день весны в поддержку референдума организовали замечательный праздник. Отличный воскресный отдых! – поделился один из гостей Аслан Нурбаев.



МОРОЗ НЕ ПОМЕХА



В течение всего фестиваля участники и гости наслаждались содержательной концертной программой с участием казахстанских поп-звёзд, поднимались на воздушном шаре, катались на собачьих упряжках, лошадях и снегоходах. Целыми семьями участвовали в развлекательных программах и дегустировали натуральную деревенскую еду, приготовленную сельскими фермерами.



Главным же событием фестиваля стали соревнования по подводной рыбалке. Несмотря на морозную погоду, праздник рыбаков был очень оживлённым: около 300 любителей рыбалки в возрасте от 18 до 78 лет испытывали свою удачу в подлёдном лове.



Соревнования продлились до пяти часов вечера. После завершения установленного времени соревнований выловленную рыбу взвешивали, чтобы определить победителей. Члены жюри под руководством главного судьи Алексея Моисеева постарались быть максимально справедливыми, скрупулезно подсчитывая все виды выловленной рыбы – от щуки и судака до мальков и окуней.



– Прежде всего, в таких соревнованиях главное – это не поймать много рыбы. Важно просто участвовать в соревнованиях, почувствовать атмосферу рыбалки, стать командой со всеми рыбаками и разделить свои успехи. Сегодня эта задача была полностью выполнена. Поздравляю всех с 1 марта – Днём благодарности – и предстоящими праздниками! Также хочу сказать, что мы снова соберёмся на предстоящем референдуме 15 марта. До встречи на следующих соревнованиях! – обратился к присутствующим руководитель Восточно-Казахстанской федерации спортивной рыбалки Александр Гуляев.



На втором республиканском фестивале подводной рыбалки Ирина Анихина стала победительницей в номинации «Лучшая рыбачка».



В номинации «Крупная рыба» лучшим был признан молодой рыбак Гали Темиргалиев. Третье место – по количеству пойманной рыбы – досталось Айкыну Нурмуханбетову. Среди призёров также опытный рыбак Владимир Карпенко. Главный же приз соревнований и первое место достались Роману Иванову.



Победители были награждены кубками, медалями, благодарственными письмами от областного управления физической культуры и спорта, областного управления культуры, а также специальными денежными призами от областного акимата. Общий призовой фонд соревнований составил два миллиона тенге.



Кроме того, от предпринимателей региона победителям, призёрам и номинантам были вручены ваучеры на отдых в зимних отелях Восточного Казахстана.



– Я очень рад победе. Я из Глубоковского района, участвовал впервые, занял первое место и получил сертификат на пятьсот тысяч тенге. Это отличный подарок для моей семьи. Хочу поблагодарить акимат Глубоковского района и села Быструха за поддержку этого соревнования. Несмотря на мороз, мы были так увлечены, что даже не заметили его. Поздравляю всех участников с праздником! – сказал Роман Иванов.



Весь ход соревнований по подлёдной рыбалке от начала до конца транслировался на большом экране, установленном посреди поля, что гарантировало открытость и честность борьбы и дало возможность зрителям наблюдать за соревнованиями, не выходя на лёд.



– Соревнования были честными. Я поймал на удочку пару окуней. Так что получил приз. Счастливого праздника, пусть такие соревнования проводятся чаще, – выразил пожелания Гали Темиргалиев, поймавший самую крупную рыбу.



По словам организаторов фестиваля, наряду с главной целью – проведение рыболовных соревнований – также было важно призвать людей к единству.

– Сегодня в районе Алтай, на берегах Бухтармы, состоялся большой праздник – праздник единства. Около трёхсот спортсменов-рыболовов зарегистрировались и вышли на лёд. Всё прошло хорошо. Организация также была безупречной. За это мы хотели бы поблагодарить областной акимат, департаменты по чрезвычайным ситуациям, полиции, управления спорта, культуры и здравоохранения. Мы также благодарны акимату района Алтай. Также хотел бы поблагодарить всех участников, которые дошли до конца соревнований, несмотря на мороз, – подвёл итог фестиваля президент Республиканской федерации спортивного рыболовства, чемпион мира по рыбной ловле Роман Ботабеков.

Дәурен Аллабергенұлы, Дмитрий Чжан

Фото Махаббат Ахметжанова

