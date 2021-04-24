Первый Дом дружбы. Как это было…

В 1992 году в Усть-Каменогорске начал работу первый в стране Дом дружбы. Его торжественно открыл Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. У истоков создания этого уникального учреждения стояла наша землячка Сара Мамиева, она стала первым директором Дома дружбы и возглавляла его на протяжении последующих 15 лет.

Исполнился год, как не стало первого директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Сары Имашевны Мамиевой. В этот день о ней вспоминали друзья, родственники и коллеги.

Она родилась в живописном Катон-Карагайском районе 28 сентября 1946 года. Родители Сары работали на лесозаготовочном предприятии, а в 1961 году семья переехала в село Катон. Отец работал в лесхозе, а мать была домохозяйкой. В большой и дружной семье росли семь дочерей и один сын. Сара была вторым по счёту ребёнком. Позже она рассказывала, что именно детство в многодетной семье наложило отпечаток на её характер.

После окончания средней школы им. Ленина Сара поступила в Усть-Каменогорский пединститут на исторический факультет. После получения диплома начала работать в Ульяновской средней школе села Большенарымское. Затем заведовала орготделом райкома комсомола, а позже стала вторым секретарём райкома комсомола Катон-Карагайского района. Опыт общественной работы, особенно с молодёжью, также повлиял на дальнейшую судьбу этой удивительной, доброжелательной женщины.

– Мы познакомились благодаря общему делу, я был секретарём первичной комсомольской организации, – вспоминает супруг Ален Мажренов. – С первого взгляда меня поразило человеколюбие Сары. Она не делила людей на хороших и плохих, всегда была общительной, радушной, позитивно настроенной оптимисткой.

Выпускник Алматинской школы милиции работал в областном УВД. Когда не стало мамы и его отец остался один, Ален решил вернуться в родной край, написал рапорты и перевёлся в район, где стал старшим инспектором уголовного розыска.

– Мы поженились в 1972 году и уже начали строить свой дом, – добавил Ален Мажренов. – Однако мне порекомендовали поступить в Академию МВД в Москве, и я перевёз туда семью. На тот момент у нас уже родилась старшая дочь Жанна. В Москве не было ни общежития, ни квартиры, и мы кое-как нашли жильё при средней школе, которое сдавалось для технических работников. Сара устроилась работать в эту школу, я получал жалование старшего инспектора. Через три года окончил академию с отличием и решил вернуться в Восточный Казахстан. Меня перевели в село Парыгино Зыряновского района (ныне район Алтай). Там я стал первым заместителем начальника райотдела, а она работала на почте. Через год меня назначили начальником милиции в Большенарымском. Родилась вторая дочь – Динара. Сара устроилась в интернат воспитательницей, через полтора года заведовала парткабинетом. Там мы прожили десять лет. У нас родился сын Олжас. В 1987 году меня перевели в Усть-Каменогорск замначальника ОБХСС области, а Сара работала начальником отдела кадров на предприятии «Облбытмебель».

Тогда и произошла судьбоносная встреча с Лео Шиком, который заведовал сферой кинофикации области. Это было как раз на заре независимости Республики Казахстан, когда стали создаваться этнокультурные центры, которые нужно было объединить под единым шаныраком. Возникла идея создания Дома дружбы, директором которого предложили стать Саре Мамиевой. Именно она создала атмосферу доброжелательности и единства в этом уникальном учреждении, где проработала 15 лет.

– Сара часто рассказывала о знаковом историческом событии, когда Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев открывал Дом дружбы, – вспоминает верная помощница Сары Мамиевой, прежде занимавшая должность заместителя директора Дома дружбы, Людмила Королёва. – В национальных культурных центрах развернулась масштабная работа по сохранению родных традиций, обычаев, языка. Все были рады визиту Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Елбасы тогда положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что аналогичные учреждения необходимо открыть по всей стране. Так, старинное здание – памятник культуры стал памятником дружбы.

К слову, тогда удалось мягко решить массу проблем – от финансирования до ремонта здания. В Дом дружбы стали приезжать за опытом из других регионов. Это было интересное время, насыщенное различными событиями! Сара Имашевна всегда оставалась очень порядочным, терпеливым, добросердечным человеком.

Даже после ухода на заслуженный отдых она не смогла отказаться от работы с людьми, которой посвящала всё своё время, поэтому ещё несколько лет она трудилась в отделе культуры Усть-Каменогорска в качестве консультанта.

– Мы построили дом в селе Медведка, сейчас это село Белкарагай, и часто ездили туда с внуками, – добавил Ален Мажренов. – У нас их пятеро. Сара всегда была гостеприимной хозяйкой, прекрасно готовила. Помню, как к нам приезжали мои одноклассники, коллеги из Алматы, Усть-Каменогорска, Москвы. Мы для всех накрывали большой дастархан, показывали достопримечательности края, наши знаменитые курганы.

Завершая рассказ о первом директоре Дома дружбы ВКО, нельзя не сказать, что у Сары Мамиевой было множество наград и благодарностей за вклад в укрепление мира, единства и согласия, стабильности в обществе, а ещё больше – друзей, таких же верных, увлечённых, ответственных, как и она сама. Видимо, поэтому, дело всей её жизни живёт и поныне, Дом дружбы по-прежнему полон детей, молодёжи, старейшин. Здесь всем комфортно и уютно, потому что этот дом был создан с любовью!

Сегодня в областном Доме дружбы – центре общественного согласия работают 22 этнокультурных объединения, 27 творческих коллективов (хореография, вокал, инструментальное искусство и др.). В основу работы этнокультурных центров положена идея возрождения, развития и сохранения самобытной культуры, языков этносов Восточного Казахстана, а также укрепление межэтнического согласия, гражданского мира, практическая помощь и создание новых центров.

– Представители разных национальностей и этнических групп в Домах дружбы развивают и сохраняют свои обычаи, приобщаются к культуре другого этноса, для этого созданы все условия, – резюмировал директор Дома дружбы ВКО Алмаз Нургалиев. – Представители этнокультурных объединений активно участвуют в общественно-политической жизни региона, в онлайн- и офлайн-мероприятиях по укреплению межнациональных отношений, популяризации казахстанского патриотизма, изучению государственного языка. Ведут разъяснительную работу в сфере межэтники. На сегодняшний день Дом дружбы – центр общественного согласия сотрудничает с 13 одноимёнными организациями городского и районного масштаба и является для них методическим центром.

В целом в Восточно-Казахстанской области сегодня функционирует 13 Домов дружбы: три городских – в Семее, Курчатове, Риддере, девять районных – в Шемонаихинском, Бородулихинском, Бескарагайском, Глубоковском, Уланском, Жарминском, Катон-Карагайском и Урджарском районах, а также в районе Алтай.

Деятельность районных Домов дружбы также направлена на укрепление межконфессиональной и межэтнической стабильности и взаимопонимания между всеми этносами. Этому способствует деятельность общественных институтов, созданных при Домах дружбы, где действуют 115 районных этнокультурных объединений и 76 творческих коллективов.

Елена Пашке

Фото из архива