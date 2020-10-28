Первые в турнире 

После четырёх игр команда «Торпедо» стала лидером чемпионата страны.

Во втором туре сезона 2020/2021 подопечные Олега Болякина сыграли с ХК «Алматы» (Алматы). Отметим, команды находились по разные стороны турнирной таблицы: «Торпедо» – в начале, а их оппоненты – в конце.

По уже почти сложившейся традиции усть-каменогорская команда просто отлично сыграла в начале матча: в первой игре не прошло и трёх минут, как подопечные Олега Болякина забросили две шайбы гостям – счёт встречи открыл точным броском, реализуя большинство, Дмитрий Стулов (ассистировали ему Андрей Виноградов и Кирилл Савицкий).

Не успели игроки «Алматы» оправиться от столь «тёплого приёма», как Игорь Левицкий (с помощью Александра Архипова) удвоил преимущество «Торпедо». Гости отвечали опасными контратаками, но все попытки изменить счёт на табло разбились о вратаря усть-каменогорской команды – Максим Сидоров отыграл безупречно.

Свою единственную шайбу в первом матче хоккеисты «Алматы» забросили во втором периоде (причём играя в меньшинстве) – индивидуальным проходом и разящим броском отличился экс-торпедовец Михаил Качулин. Отметим, что шансы сравнять счёт у гостей были (особенно когда игроки «Торпедо» оставались в меньшинстве), но результативно воспользоваться моментами они не смогли. Точку в первой встрече поставил Александр Шин, забив на последних минутах с помощью Артёма Лихотникова, – итог матча 3:1 и победа «Торпедо».

Второй матч иначе как разгромным назвать нельзя – подопечные Олега Болякина забросили в ворота «Алматы» шесть шайб, при этом пропустив только одну в третьем периоде. Голы равномерно распределились по периодам – по два в каждом. В середине первого, буквально в промежутке в три минуты, отметились Александр Юксеев и, реализуя большинство, Андрей Виноградов.

Во втором – Александр Угольников (также в большинстве) и Никита Титов, а в заключительном отрезке матча оформил дубль Никита Сироткин. Единственную шайбу игроки «Алматы» забросили на старте третьего периода – гол в ворота «Торпедо» забил с помощью АлександраДолгушева Михаил Качулин.

– Снова допускаем одни и те же ошибки, нарушения дисциплины, много пропускаем в меньшинстве, хотя над этим постоянно работаем, – сказал после матча главный тренер ХК «Алматы» Павел Дума. – Претензия к команде, к некоторым хоккеистам только в том, что было много необоснованных удалений. В первой игре могли «зацепиться», во второй более крупно уступили. Проанализируем, исправим ошибки. Благо, что ребята не опускают руки, готовы биться. Верю в то, что сможем перебороть.

Главный тренер «Торпедо» Олег Болякин отметил, что в первой встрече команда выглядела невразумительно – были большие разрывы и в линии атаки, и в линии обороны.

– Из-за этого в обороне играли некомпактно, не выполняли установку. Отлично сыграл Максим Сидоров, выручил нас в нужные моменты, – говорит Олег Болякин. – Во второй игре заслуженно победили, доминируя во всех линиях. Полностью выполняли задание, играя так, как надо. Поэтому результат закономерный.

Сейчас «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны – у усть-каменогорской команды двенадцать очков (у ближайшего оппонента, «Номада», – только девять), из проведённых четырёх игр выиграны все (на втором месте – тот же «Номад», но выигранных игр всего три).

Дамир Омаров

Пресс-служба

ХК «Торпедо»