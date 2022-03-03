Первые в медальном зачёте

Команда юношей из Восточно-Казахстанской области завоевала золотые медали на республиканском чемпионате по пожарно-спасательному спорту.

Спортивное мероприятие проходило в Усть-Каменогорске с 23 по 25 февраля.

– В настоящее время пожарно-спасательный спорт не утратил своей прикладной направленности, – отметил на открытии чемпионата Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин. – Всё так же требует развития силы, выносливости, координации, командной слаженности, развитой техники выполнения упражнений. В то же время эти соревнования стали ещё более зрелищными, захватывающими, с острым соперничеством за право быть первым.

Отметим, за звание лучших боролись более 400 спортсменов из разных областей страны, а также Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

С первых минут на манеже Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области разгорелась напряжённая борьба. Мужские, женские и юношеские сборные состязались в двух дисциплинах: стометровая полоса с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

В личном первенстве в дисциплине «подъём по штурмовой лестнице» среди юношей средней группы бронзовую медаль завоевал Эльдар Авилов. Среди юношей младшей группы третьим стометровку с препятствиями пробежал Арсений Скуратов, среди юношей средней группы серебро забрал Эльдар Авилов. Золотую медаль в этой дисциплине завоевал Виктор Коршак (юноши старшей группы).

В командном первенстве безоговорочную победу одержала сборная юношей нашей области.

– Ваши спортивные успехи закреплены в рейтинге пожарно-прикладного спорта, на вершине которого вы неоднократно оказывались, – сказал директор исполнительного комитета ОО «Спортивная федерация пожарных и спасателей Республики Казахстан» Даурен Данаев. – Примите искренние поздравления с пожеланием дальнейших спортивных успехов.

Завершился чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту церемонией награждения победителей и призёров.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО