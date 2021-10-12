Первые среди клубов Азии

В Семее встретили победительниц чемпионата Азии.

Напомним, 1 октября в Таиланде стартовал чемпионат Азии по волейболу среди женских клубов, в котором приняли участие семь сильнейших команд Азии. Казахстан на турнире представляли два спортивных коллектива – «Алтай» из Восточного Казахстана и «Жетысу» из Талдыкоргана. По итогам чемпионата команда из ВКО завоевала первое место. Более того, волейболистки клуба «Алтай» были признаны лучшими в номинациях: «Самый ценный игрок» (MVP) – Сана Анаркулова, «Лучший либеро» – Мадина Бекет, «Лучший диагональный» – Кристина Белова, «Лучший доигровщик» – Надежда Кодола.

Триумфаторов чемпионата Азии бурными овациями встретили в аэропорту Семея родные, друзья, болельщики. По словам спортсменок, конкуренция на этом престижном турнире была довольно сильной. Трудностей прибавили и жёсткие ограничения в связи со сложной эпидситуацией в Таиланде. Однако команда не теряла настроя и, поставив себе цель, продолжала чётко ей следовать.

– С первого дня соревнований мы находились на изоляции. Не могли общаться даже между собой, были очень жёсткие условия, так как эпидситуация в Таиланде не очень хорошая, – поделилась впечатлениями капитан волейбольного клуба «Алтай» Сана Анаркулова. – У нас брали ПЦР-тесты каждые три дня, но несмотря на это, из номера мы могли выходить только на тренировку или на игру. Также был очень непростой перелёт с долгими остановками и пересадками. Но несмотря на все эти сложности, мы знали, куда и зачем мы едем, знали свою главную цель и задачу. Мы очень старались. Да, было очень тяжело, потому что вообще азиатский стиль другой, он отличается от нашего. Я считаю, что мы справились с задачей.

Впрочем, останавливаться на достигнутом команда не собирается. Тем более что предстоит очень насыщенный сезон. Через 10 дней стартует Кубок РК по волейболу, а в декабре – чемпионат мира в Турции.

Флора Левина

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Семей