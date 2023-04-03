В 2021 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству Казахстана предпринять конкретные меры по реформированию ветеринарной отрасли в Казахстане.

Прошло два года, и в этой сфере достигнуты определённые успехи. Однако специалисты отрасли считают, что это лишь первые шаги на пути реформ, направленных на эффективное развитие ветеринарной службы в стране.

В Астане состоялся круглый стол, где поднимался вопрос реформирования ветеринарии на уровне республики. Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев сообщил, что за это время, в рамках поручения Главы государства, прежде всего был проведён полный аудит ветеринарной отрасли в Казахстане, который выявил все её сильные и слабые стороны. Он показал, что назрела реальная необходимость выработки конкретных мер по совершенствованию ветеринарного контроля. На основе рекомендаций экспертного совета была разработана дорожная карта, которая включила в себя 55 мероприятий.

Параллельно шла работа по укреплению и реформированию законодательной базы. Здесь инициативу проявили депутаты Мажилиса Парламента, разработавшие проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии». Как отмечают специалисты, если новая редакция закона будет принята, это повлечёт за собой необходимость совершенствования ещё ряда законодательных актов.

Реформы в ветеринарной службе касаются нескольких направлений. Например, разграничение полномочий между центром и регионами, исключение несвойственных функций в государственных ветеринарных организациях и наделение их дополнительными обязанностями. Кроме того, рассматриваются и такие важнейшие вопросы, как повышение заработной платы специалистам и оказание им мер социальной поддержки, а также в целом повышение статуса ветеринарных врачей.

– В республике активно применяются инструменты цифровизации в области ветеринарии. К примеру, постепенно вводится в ежедневную практику цифровое приложение Vet-mobile. С марта прошлого года используется модуль VetLab (диагностические исследования животных). Всего за год использования этой системы проведено 21,4 млн лабораторных исследований, – отметил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарии Университета им. Шакарима Сергазы Дюсембаев.

По его словам, новеллы в области цифровизации – дело, безусловно, важное и нужное. В первую очередь это позволит создать интерактивную базу данных сельскохозяйственных животных и всех ветеринарных действий, проделанных в отношении каждого из них.

Помимо цифровизации, по словам Сергазы Дюсембаева, необходимо вернуть единство и согласованность в разрозненные ныне направления и службы в ветеринарной отрасли. Это позволит увидеть полную картину всех «слабых» мест и разработать более эффективную тактику и стратегию для решения актуальных проблем.

То же требуется и в вопросах подчинения сельскохозяйственных вузов и факультетов университетов и колледжей, где готовят специалистов для ветеринарии и сельского хозяйства.

Говоря о развитии ветеринарной службы, следует подумать о кадровом голоде, который уже достаточно остро ощущается во всех регионах республики. Так, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается не менее 800 свободных вакансий ветеринарных врачей.

– Причин слабой популярности профессии ветврача немало. Во-первых, это небольшая, если не сказать низкая заработная плата. Лишь недавно в некоторых регионах она выросла от 145 до 280 тыс. тенге. Но далеко не во всех областях. Другая проблема – жилищный вопрос и слабая инфраструктура в сёлах. Я рад, что, по инициативе Главы государства, сейчас реализуется программа развития сельских территорий. Это верное решение, требующее комплексного подхода, – считает Сергазы Дюсембаев.

Есть и другие проблемы. У ветврача практически нет помощников – ветфельдшеров и санитаров, которые бы сняли с него часть нагрузки.

– Работа ветеринара очень тяжёлая. При любой погоде под открытым небом он занимается с больными животными, порой даже имеющими опасные инфекции. Ему нужны особые условия труда и отдыха. Требуется постоянная профессиональная переподготовка, новые знания в области ветеринарии, – подчеркнул профессор.

По словам Сергазы Дюсембаева, закрепление статуса ветеринарного врача поможет снять многие вопросы по обеспечению отрасли высококвалифицированными профессио-

нальными кадрами. Если будут люди знающие, думающие, стремящиеся к новым знаниям и научной деятельности, то и отрасль будет развиваться в разы быстрее и эффективнее.

Екатерина Гуляева

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