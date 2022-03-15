Первые лучи Наурыза

Близится самый ожидаемый и любимый праздник казахстанцев – Наурыз мейрамы. Как его отметят в Восточном Казахстане?

Празднование Наурыз мейрамы началось 14 марта и завершится 23 марта во всех учреждениях культуры, образования. Только в областном центре пройдёт более 110 мероприятий.

– Наурыз мейрамы – символ мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной уникальности, возрождение семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде, природе, – подчеркнула заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит.

Каждый из десяти дней празднования имеет своё особое значение: 14 марта – День приветствий, 15 марта – День природы, 16 марта – День памяти предков и благословений, 17 марта – День истории, 18 марта – День добрых дел, 19 марта – День спорта и мастерства, 20 марта – День мудрости и знаний, 21 марта – День национальной кухни, 22 марта – Ұлыстың ұлы күні, 23 марта – День почтения.

К примеру, в День приветствий, который также называют Амал мерекесі или Көрісу күні, принято встречаться с родственниками и друзьями. Враждующим и обидевшимся друг на друга людям следует помириться, попросить прощения.

– В День природы, 15 марта, из-за погодных условий произвести посадку деревьев мы не можем, поэтому призываем жителей провести акцию чистоты в своём доме, дворе. Планируется организовать мероприятия по очистке территорий учреждений, организаций, предприятий города, – рассказала Ирина Смит. – 16 марта, в День памяти предков и благословений, в каждой семье старшее поколение рассказывает о добрых делах, радостных моментах ушедших из жизни родных. В этот день распространяется история семьи, народа, поколений.

Все десять дней в городе будут проводиться различные тематические мероприятия согласно концепции. Так, 17 марта, в День истории, пройдёт челлендж среди трудовых коллективов «День в казахской национальной одежде», а 18 марта, в День добрых дел, – акция чистоты и уборки в домах, во дворах ветеранов, тыловиков, одиноких пожилых людей.

В День спорта состоится целый ряд спортивных состязаний – весенний забег «Наурыз START», спортивный праздник микрорайона Аблакетка «Энергия здоровья», соревнования по лыжным гонкам среди жителей города «Закрытие зимнего сезона 2021–2022 гг.», которые планируется провести на лыжной базе в селе Бобровка. Также на этот день запланированы открытый чемпионат города по тяжёлой атлетике среди всех возрастов, первенство города по боксу среди юношей (10–12 лет) «Олимпийский резерв – 2022», первенство города по вольной борьбе среди юношей.

21–22 марта в крупных торгово-развлекательных центрах города будут предоставлены скидки в рамках акции «Наурыз жеңілдіктері» – «Скидки Наурыза». А крупные перевозчики 22 марта будут возить детей до 18 лет бесплатно.

– На данный момент ведём переговоры с кинотеатрами города, чтобы организовать для жителей бесплатные показы отечественных фильмов, таких как «Жаужүрек мың бала», «Қыз-Жібек», «Менің атым Қожа» и других, – отметил руководитель отдела культуры и развития языков г. Усть-Каменогорска Калкаман Сарин.

В библиотеках и музеях пройдут тематические выставки, конкурсы, встречи с представителями этнокультурных объединений, молодёжью, аксакалами, познавательные лекции об истории праздника, онлайн-обзоры народных традиций, демонстрация и дегустация национальных блюд, мастер-классы народно-прикладного искусства.

Кроме того, в дни празднования Наурыз мейрамы устькаменогорцы смогут принять участие в различных творческих состязаниях. Это конкурс на знание казахских обычаев и традиций среди учащихся школ города, конкурс сочинений среди учащихся 9-11 классов «Ұлыстың қадам басты – ұлы күні», конкурс по пошиву национального головного убора «Тақия той», конкурс на самый вкусный наурыз-көже и другие. Среди студентов колледжей пройдёт конкурс на лучший тематический рисунок. Работа победителя будет размещена на баннерной конструкции на центральной улице города.

В городах и районах ВКО пройдут праздничные мероприятия с участием артистов и творческих коллективов.

Гульжан Естаева