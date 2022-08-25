Решение вопросов социальной сферы, обеспечение транспортной и инженерной инфраструктуры, а также доступ к сети Интернет – это приоритетные направления предстоящей работы в Тарбагатайском районе, обозначенные руководством области.

В одном из прошлых номеров «Рудного Алтая» сообщалось о том, что аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил с рабочей поездкой Тарбагатайский район.

По её итогам глава региона поручил определить первоочередные задачи, которые нужно решать безотлагательно. На днях по этому поводу в областном акимате прошло совещание, на котором рассмотрены возможности реализации основных проектов в Тарбагатайском районе.

– Комиссия, в состав которой войдут представители всех управлений, детально проанализирует этот список задач. Безусловно, будет реализован ряд проектов по водоснабжению, а также прокладка и ремонт сетей к блочно-модульным станциям, там, где это необходимо, – сообщил Даниал Ахметов.

Особое внимание уделяется обеспечению населения жильём. Напомним, ранее глава региона говорил, что на сегодняшний день в сельской местности Восточно-Казахстанской области проживают 156 многодетных и малообеспеченных семей, нуждающихся в жилье. Он поручил подготовить четыре разных проекта домов для этой категории населения, определить строительные компании, которые возьмутся за реализацию этих проектов.

– Из 156 домов для многодетных и малообеспеченных семей 48 мы построим в девяти сёлах Тарбагатайского района. И здесь важно предусмотреть также жильё для молодых специалистов: врачей, учителей, ветеринаров и других профессий, – отметил в ходе совещания аким Восточно-Казахстанской области.

Также в планах – ремонт электросетей в детском саду в селе Акжар и строительство школы в селе Шенгельды. Относительно новой школы глава региона добавил, что необходимо до 18 сентября выбрать подходящий типовой проект и начать возведение объекта в рамках Off-take-контракта.

– Для обеспечения жителей района доступом к сети Интернет начата работа по установке антенно-мачтовых сооружений, прорабатывается этот вопрос и с профильным министерством. Радует, что на многие приоритетные проекты уже готова проектно-сметная документация, – резюмировал Даниал Ахметов.

Ания Есмухамет