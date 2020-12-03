Первое место – наше! 

Асет Дюсенов из ВКО одержал победу в чемпионате Казахстана по лыжным гонкам в Щучинске.

Напомним, серебряный призёр Универсиады прошлого года в Красноярске Асет Дюсенов регулярно показывает высокие результаты не только на республиканском, но и на международном уровне.

В стартовом туре чемпионата Казахстана из числа воспитанников восточноказахстанской школы пока только ему удалось пробиться на пьедестал почёта.

Среди мужчин именно уроженец Семея стал первым обладателем золотой медали республиканского первенства – 2020. Ему не было равных в спринте классическим стилем на дистанции 1,2 километра. Всё решила тактическая грамотность Асета Дюсенова, который на финишную прямую вышел лидером. Позади остались такие спортсмены, как чемпион Универсиады в Алматы-2017 Олжас Климин и алматинец Владислав Ковалёв.

Елена Пашке

Из открытых источников