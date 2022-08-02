Первая ветровая

В Аягозском районе введена в эксплуатацию первая в регионе ветровая электростанция мощностью 100 МВт, об этом сообщает Министерство энергетики РК. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд тенге.

Ветровую станцию в Аягозском районе назвали «Абай-1». Она построена в соответствии с реализацией поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по введению в строй не менее 2 400 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2025 года.

В настоящее время ветровая станция «Абай-1» уже приступила к генерации, выдавая первые мегаватты электроэнергии.

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО, проект стартовал ещё в 2020 году, и для его реализации ТОО «Жел электрик» – компания, осуществившая строительство ветровой электростанции, выбрала открытый участок степной зоны в окрестностях поселка Актогай в Аягозском районе, где наблюдается ветреная погода практически в любое время года. Чтобы убедиться в этом и получить конкретные данные по силе и мощности ветров в районе Актогая, специалисты ещё за год до начала строительства установили специальную мачту, где были укреплены датчики, фиксирующие данные о силе ветра и частоте его возникновения.

Ещё одним плюсом при выборе места дислокации возобновляемого источника энергии стало наличие в непосредственной близости Актогайского горно-обогатительного комбината. А это значит, что у электростанции всегда будет постоянный сбыт вырабатываемой электроэнергии.

Кстати, эта же строительная компания, специализирующаяся на возобновляемых источниках электроэнергии, параллельно реализовывала проект по установке солнечной электростанции в Капшагае (ныне – Кунаев) мощностью 50 МВт.

Как отметили в Министерстве энергетики РК, реализация проекта является продолжением активной интеграции возобновляемых источников энергии в общую энергосистему страны, позволяющую выдавать в сети порядка 300 млн кВт/ч дополнительной электроэнергии. Кроме того, этот проект позволил создать 15 дополнительных рабочих мест.

Напомним, в конце мая 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил особую важность развития электроэнергетической отрасли страны. По словам Президента Казахстана, сегодня энергетика играет ключевую роль в национальной экономике.

– Обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста. По сути, развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли, – подчеркнул в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли Глава государства.

Сегодня Казахстан взял устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Сегодня доля возобновляемых источников энергии в структуре общего энергобаланса станы составляет три процента. В целом же, согласно Концепции перехода Казахстана к зелёной экономике и Стратегии «Казахстан-2050», доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 2025 года должна вырасти до шести процентов, в 2030 году – уже до 15 процентов и занять долю в 50 процентов к 2050 году (с учётом введения в эксплуатацию дополнительных альтернативных источников энергии).

При этом Глава государства особо подчеркнул необходимость увеличения казахстанского содержания в реализации проектов, связанных со строительством возобновляемых источников энергии. Он поручил Правительству республики, представителям научной общественности и бизнес-структурам Казахстана развивать местное производство, проводить научные изыскания и разрабатывать наукоёмкие технологии в области возобновляемых источников энергии.

Одно из направлений развития энергетической отрасли – стимулирование использования возобновляемых источников энергии среди населения. Например, предлагается в рамках развития «умных городов» реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций.

Немаловажным направлением является и воспитание кадрового потенциала в этой важнейшей отрасли экономики республики. Действительно, сегодня в Казахстане не хватает электромонтёров, ремонтников высоковольтных линий и других специалистов рабочих профессий. И это несмотря на то, что в Казахстане есть 24 вуза, готовящих кадры для энергетической отрасли. При этом средний возраст инженерно-технического персонала – около 50 лет, а текучесть кадров в отрасли составляет порядка 15 процентов.

Екатерина Гуляева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

Аягозский район