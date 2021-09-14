ПЕРВАЯ СВАЯ МОСТА

Строительные работы на крупнейшем в области объекте – мостовом переходе через Бухтарминское водохранилище – вступили в очередную фазу. Началась установка свай для технологического моста, сопутствующего основному.

Непосредственный процесс заглубления сваи происходит посредством вибрации, которую обеспечивает техника – вибропогружатель. Поодаль, на земле стоит маслостанция. Как рассказал начальник участка Юрий Чанов, она гонит по шлангам масло в вибропогружатель. Работают форсунки, при каждом выбросе масла происходит вибрация, передающаяся свае. Под её воздействием она постепенно входит в землю.

Длина каждой сваи-трубы – 12 метров 60 сантиметров. Из них восемь метров заглубляются в дно водохранилища. Этот процесс имеет свои стадии. На определённом горизонте опора обязательно упирается в гранитный пласт, и прежняя вибрация оказывается бессильной для продолжения погружения. На смену ей приходит бурение каменного пласта. Далее опора погружается в образованную пустую нишу глубиной два метра.

Диаметр опор для второстепенного моста составляет 1020 сантиметров. Толщина металла — 16 миллиметров. Для испытаний прочности сооружения была построена эстакада с элементами будущего технологического моста. На неё загнали кран, который и будет работать при реальном строительстве. Как дополнительную нагрузку, к нему добавили ещё и тяжёлый экскаватор. Эстакада выдержала, значит, всё расчёты оказались верными: второстепенный мост будет безопасен для техники.

Напомним читателям, от берега к берегу будут двигаться параллельно два моста: главный и второстепенный. Техника на последнем будет забивать сваи и производить другие технологические операции.

– Каждая из опор главного моста будет состоять из 32 свай в глубинной части водохранилища и, примерно, 17-20 – на более мелководных пространствах, – говорит начальник участка. – Второстепенный мост будет словно опоясывать каждую опору, образуя нечто вроде островка. В то же время главная прямая мостовая линия сохранится.

По словам мостостроителя, опоры главного моста имеют более высокие показатели прочности. К примеру, толщина металла каждой опоры 18 миллиметров, диаметр – 1420 сантиметров. Опора головного моста будет включать 18 свай, на которые лягут конструкции сооружения. Это и обеспечит надёжность конструкции.

На производственной площадке, что углублена в водное пространство, можно увидеть множество сложенных труб. Рядом – железобетонные плиты. Они являются уже собственной продукцией мостовиков, которая стала производиться после запуска бетонного завода. Как мы уже сообщали, на очереди сборка и испытание второго бетонного завода. Он прибудет по воде, на барже. В настоящее время оборудование моста уже прошло загрузку.

Строительство идёт полным ходом. Процесс этот продолжится и в зимний период. Поэтому жителям нашей области, которые с нетерпением ожидают сдачи в эксплуатацию судьбоносного объекта, остаётся подождать.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район