Депутаты выбрали председателя Восточно-Казахстанского областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата.

В Восточном Казахстане прошла первая сессия областного маслихата VIII созыва. В ходе заседания обсудили итоги прошедших выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней и определили членов постоянных комиссий.

Ерсаин Набиев, председатель избирательной комиссии Восточно-Казахстанской области, вручил новоизбранным депутатам удостоверения и пожелал успехов.

Так, по его словам, депутатский корпус областного маслихата обновился на 62%. Из 32 депутатов – 12 депутаты прошлых созывов, почти треть – женщины. Все депутаты имеют высшее образование.

– Я убеждён, что обновлённый депутатский состав будет работать, сочетая лучшие традиции, заложенные предшественниками, новаторский подход в реализации планов дальнейшего развития и процветания нашего государства. При этом общественная ситуация, гражданское общество проходит серьёзнейшую трансформацию по реформам нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, меняются и чаяния, настроения людей. Поэтому есть настоятельная необходимость чаще встречаться со своими избирателями и затем уже здесь, на полях сессий областного маслихата, обсуждать эти важные вопросы, – сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал

Ахметов, приветствуя новоизбранных депутатов.

Также глава региона отметил, что ключевой задачей остаётся сохранение межнационального согласия, дружбы народа и единого казахстанского общества.

Далее в ходе работы сессии был избран председатель областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Алма Жанибекова