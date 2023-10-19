Первая ласточка

В Усть-Каменогорске состоялась презентация первого сборника стихов молодого поэта и журналиста Оразая Женисулы «Жел сүлей».

Талантливый автор уже не первый годпрославляет наш регион, становясь участником, лауреатом и победителем различных республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

Ещё до выпуска книги стихи молодого акына были опубликованы во многих изданиях и вошли в поэтический сборник «Ертіс толқыны». Но, безусловно, для каждого автора собственная книга имеет огромное значение, и этот подарок Оразай сделал не столько себе, сколько поклонникам своего творчества.

– Стихами, литературой в целом увлекаюсь с детства. Для своей первой книги я отобрал самые лучшие произведения. Это большая ответственность – представлять свои стихи читателю, поэтому я пишу только о том, что сам пережил, прочувствовал и проанализировал. Сегодняшняя презентация – результат не только моей работы, но и многих других людей, которые поддерживали, оказывали всю необходимую помощь в издании сборника, – отмечает молодой поэт.

В презентации сборника Оразая Женисулы приняли участие его родные, друзья, коллеги, а также наставники – известные поэты и писатели ВКО.

– Несмотря на то, что книга Оразая только увидела свет, его произведения уже давно признаны в литературной среде. Он участник многих областных, республиканских и международных конкурсов, на которых занимал призовые места. Его стихи – лирика, затрагивающая самые нежные глубинные чувства человека. Стоит отметить, что Оразай не только поэт, но и сильный журналист. Его статьи и аналитические материалы всегда в центре внимания у читателей. Желаем Оразаю дальнейших творческих успехов, – сказал писатель, журналист, переводчик, член Союза писателей и Союза журналистов РК Айтмухамбет Касымов.

Своё восхищение лирикой молодого поэта выразили и его более известные товарищи по цеху.

– Оразай – поэт, чьи стихи хочется читать и читать без остановки. В этих произведениях есть и патриотический лиризм, и лирика чувств, и описания красот природы, и даже некая трагичность. Это удивительно, как в душе одного молодого человека умещается столько поэтического вдохновения, – отмечает известный писатель-публицист, директор Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей Казахстана, почётный гражданин Катон-Карагайского района и Восточно-Казахстанской области Алибек Кантарбаев.

Во время поэтического вечера своими отзывами о книге Оразая Женисулы поделились и участники школы молодых поэтов «Шабыт», действующей в городской библиотеке им. Оралхана Бокея. Эта школа имеет большое значение в творческом становлении поэта.

– Мы с Оразаем много времени проводили в стенах «Шабыта», участвовали от имени школы в разных состязаниях поэтов и вместе росли в творческом плане. Я уверен, что мой друг займёт достойное место в литературном кругу Казахстана, – сказал молодой поэт Естай Жанабай.

Аяужан Утеулинова