Первая четверть в формате онлайн

В начале нового учебного года восточноказахстанские школьники не сядут за парты – первая четверть пройдет в дистанционном формате.

Нововведения в системе образования связаны со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключение составят отдаленные малокомплектные сельские школы. В них обучение будет проходить в штатном режиме, но со строгим соблюдением мер санитарной безопасности.

– В области из 646 школ планируется обучение в штатном режиме в 267 малокомплектных школах с охватом 15864 школьника, – сообщила руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова. – При этом будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы, в том числе обеспечение дезинфицирующими ковриками, санитайзерами, тепловизорами и масками для учащихся. Занятия будут проходить для каждого класса в отдельном кабинете.

Добавим, в школах Восточно-Казахстанской области 1 сентября не будет традиционной линейки. Также планируется, что до нового года в стенах учебных заведений отменят все массовые мероприятия.

В области уже началась подготовка педагогов к дистанционному формату обучения. Так, с 20 по 24 июля 64 учителя прошли онлайн-курсы по теме «Способы и инструменты дистанционного обучения». До начала учебного года планируется, что аналогичные курсы посетят более тысячи педагогов общеобразовательных школ региона. С 24 по 29 августа 20389 учителей ждут онлайн-курсы «Учусь учить дистанционно».

Не остались без внимания и родители, которые беспокоятся, как будет проходить образовательный процесс в режиме онлайн. Для улучшения связи между школой и семьями и уменьшения количества стрессовых ситуаций подготовлены специальные курсы «Счастливый родитель – успешный ребенок», которые также проходят дистанционно.

Школьников и их родителей ожидает еще одно новшество – отмена школьной формы в предстоящем учебном году. Напомним, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил, что в приказ о ношении школьной формы добавят специальный пункт, который будет действовать на время чрезвычайного положения, карантина, ограничительных мероприятий или форс-мажора. В это время дети смогут ходить на уроки в опрятной классической деловой одежде.

– Решение министра действует на весь учебный год, – пояснила Сайрангуль Жумадилова. – Если дети будут учиться дистанционно, а в середине года перейдут на традиционный формат обучения, то учителя не станут требовать, чтобы ребенок приходил в школьной форме.

Стоит отметить, что и летний отдых учащихся проходит в онлайн-формате, поскольку школьные лагеря из-за сложившейся ситуации не работают. Для детей организованы «Online-Каникулы». Напомним, что с 15 июня действует аккаунт shko_online_kanikuly в социальной сети Instagram.

Также организованы дистанционные тематические смены «Қазақстан балалары – жазды қуанышқа толтырайық!» с 90-процентным охватом школьников области. Для учащихся разработана веселая и познавательная программа: ежедневные интерактивные кружки с профессиональными преподавателями дополнительного образования, спортивные занятия (фитнес, йога, кроссфит), онлайн-квесты, мастер-классы, творческие конкурсы, занимательные викторины и общение с вожатыми в видеочатах. Все желающие могут виртуально посетить музеи, театры, концерты и другие достопримечательности не только области, но и республики, а также совершить экскурсию по живописным уголкам мира.

– Подобный формат организации отдыха детей использовался впервые в республике в период весенних каникул и нашел положительные отзывы среди детей и родителей, – отметила Сайрангуль Жумадилова. – В случае улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в области деятельность детских лагерей будет возобновлена до начала учебного года.

Татьяна Кравченко

Бакытгуль Бельбаева