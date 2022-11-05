Перспективы хорошие, но есть детали…

Вопросы внешней и внутренней торговли, развития новых торговых маршрутов и реализации продукции отечественных производителей за рубежом обсудили предприниматели во время встречи с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым.

Арман Шаккалиев отметил, что государство уделяет пристальное внимание вопросам продовольственной безопасности и ценовой стабильности. Передел мировой экономики в результате пандемии и введённых санкций привели всю мировую торговлю к значительному спаду производственных показателей. Более того, поменялись традиционные торговые пути и маршруты, и сегодня приходится налаживать новые связи и пути доставки товаров.

Также он напомнил, что до недавнего времени в Казахстане проходило два основных торговых пути: Китай – Америка и Европа – Россия. Это основные маршруты, куда были вовлечены и другие регионы. Но сегодня многие связи нарушены. И Казахстан почувствовал последствие этого одним из первых, в силу своего географического положения, находясь в самом центре Евразийского континента.

– Маршруты изменились, и сегодня мы ищем альтернативные варианты. Задача на текущий момент – укрепить внешний торговый потенциал казахстанской продукции в странах Центральной Азии. Казахстан планирует увеличить в разы товарооборот с нашими братскими республиками: Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном. Кроме того, расширим связи по транскаспийскому маршруту Азербайджан – Грузия с выходом в порты Чёрного моря, – отметил Арман Шаккалиев.

Буквально на днях завершился визит министра торговли Казахстана в Иранскую Республику, где были успешно завершены переговоры о поставках зерна и мучных изделий из Казахстана через порт Бандар-Аббас на Красном море в страны Европы и Ближнего Востока.

– Для того чтобы проводить переговоры международного уровня, мы заранее должны знать балансы нашего производства, возможности наших производителей. Сейчас идёт сбор информации по регионам, – сообщил первый вице-министр торговли Казахстана.

К примеру, на прошлой неделе на встрече с предпринимателями Павлодарской области был поднят вопрос реализации картофеля за пределы республики. Картофелеводы, нарастив посевные площади, в этом году собрали невиданный урожай – 800 тыс. тонн картофеля. Чтобы спокойно пережить межсезонье и обеспечить бесперебойные поставки картофеля на внутренний рынок Казахстана, достаточно 230 тыс. тонн. А если говорить только об обеспечении городского населения, то этот показатель снизится до 70 тыс. тонн.

Как видим, излишки картофеля в Казахстане огромны, если учитывать, что хорошие урожаи получили аграрии Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, области Абай и других регионов. При этом, по словам Армана Шаккалиева, в областях Западного Казахстана на рынках реализуют картофель из Пакистана. Иными словами, нет отлаженных торговых маршрутов внутри страны. И над этим предстоит поработать.

– Мы должны научиться продавать свою продукцию, выгодно представив её на мировом рынке. К примеру, Китай проявляет повышенный интерес к восточноказахстанскому мёду. И с удовольствием закупает у наших пчеловодов сырьё. А вот продать готовую, упакованную продукцию по совсем другим расценкам – это уже задача на ближайшее время, – подчеркнул вице-министр торговли.

У китайских потребителей особые требования к упаковке, есть особый перечень санитарных и фитосанитарных условий. Продумав все детали, Восточный Казахстан может наладить стабильные поставки мёда в соседнее государство.

Аналогичные вопросы по переработке муки. Казахстанские мукомолы и зерновики ежегодно наращивают темпы производства, но урожай остаётся на полях или элеваторах. Его необходимо экспортировать. И есть страны, которые с удовольствием закупают казахстанскую муку и зерно. Например, Узбекистан готов увеличить поставки мучных и макаронных изделий из Казахстана на сумму до 200 млн долларов США. Но у них есть условие: снизить тарифы на транзит узбекских товаров по железным дорогам Казахстана. Цена вопроса – 60 млн долларов США. Пока идёт процесс переговоров, обсуждаются перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как отметил Арман Шаккалиев, перед Казахстаном стоит задача в ближайшие годы нарастить объём экспорта казахстанской продукции до 42 млрд долларов США, где львиную долю должен занять несырьевой экспорт. Для этого министерство торговли Казахстана намерено сформировать кейсы по различным областям и отраслям производства, где есть экспортный потенциал и возможности осуществлять стабильные поставки экспортной продукции за рубеж.

У Восточно-Казахстанской области есть чем заинтересовать импортёров из ближнего и дальнего зарубежья: это продукция АПК и перерабатывающей промышленности – растительное масло, мука, мучные и макаронные изделия, мёд, пантовая продукция, кондитерские изделия, трубопроводная арматура, технологическое оборудование для разных отраслей промышленности и многое другое.

Среди экспортёров готовой продукции в нашем регионе производитель нерафинированного растительного масла, шрота и жмыха – ТОО «ПК «Сей-Нар», предприятие по производству комплектных распределительных устройств и подстанций среднего и низкого напряжения – АО «Кэмонт». Кроме того, есть также продукция таких предприятий, как АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат», ТОО «Вертекс Восток», ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс», ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» и многие другие.

Напомним, Глава государства обозначил приоритетные направления развития, в числе которых увеличение экспорта продукции АПК в два раза, сохранение широких «горизонтальных» мер поддержки промышленности, определение ключевых экспортных приоритетов, а также существенное расширение инструментария мер поддержки. Для малого и среднего бизнеса региона это возможность роста производства и расширения линейки товаров и услуг, усиления своих позиций на внешних рынках.

Екатерина Гуляева